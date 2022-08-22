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1 час назад

Раскрыт секрет ухоженной внешности Меган Маркл

Lenta.ru

Научный консультант мобильного приложения по уходу за кожей Skin Trust Club Трейси Райан раскрыла секрет ухоженной внешности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Раскрыт секрет ухоженной внешности Меган Маркл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Райан, герцогиня Сассекская предпочитает, чтобы ее лицо оставалось чистым на протяжении долгого времени. «Она всегда снимает макияж в конце дня», — заявила эксперт.

Кроме того, как утверждает специалист, для уменьшения признаков старения Маркл каждую неделю делает пилинги и прибегает к массажу лица. Отмечается, что 41-летняя знаменитость рассказала в интервью изданию Birchbox, что проделывает последнюю процедуру по рекомендациям косметолога Николы Джосс.

«Клянусь, это работает, как бы глупо вы себя ни чувствовали. В те дни, когда я это делаю, мои скулы и линия подбородка становятся более четкими»,

— рассказала Маркл в беседе с журналистами.

Что касается макияжа, то королевская особа часто использует праймеры с сияющими частицами. Данное средство помогает сохранить свежесть лица в течение дня, заключает эксперт.

Красота,Трейси Райан,
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