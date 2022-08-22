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1 час назад

Максимально объемная прическа стала трендом в соцсетях

Lenta.ru

Прически, придающие максимальный объем волосам, стали трендом в 2022 году благодаря блогерам в соцсетях. Об этом сообщает британская версия журнала Glamour.

Максимально объемная прическа стала трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В частности, речь идет о многослойной стрижке, предполагающей сочетание прядей разной длины. Отмечается, что подобные прически пришли на замену ровному срезу, который был популярен на протяжении последнего года.

«Многослойными могут быть разные стрижки, но все они будут выглядеть объемными»,

— подчеркнула парикмахер и амбассадор бренда Batiste Саманта Кьюсик.

По мнению журналистов, многослойность вернула в моду шведский инфлюэнсер Матильда Джерф, которая регулярно демонстрирует свою укладку в роликах в соцсетях. Отмечается, что хештег #matildadjerfhair («волосы Матильды Джерф») в общей сложности набрал более 157 миллионов просмотров в TikTok.

«Смелым я советую присмотреться к шэгги или маллету. Если вы не готовы к экстремальным изменениям — просто сделайте косую челку или каскад»,

— высказаться в заключение Кьюсик.

Красота,
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