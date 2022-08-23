Трихолог Кохас опровергла мнения о пользе пива для волос

«Люди очень любят ополаскивать волосы пивом, думая, что напиток имеет большой витаминный состав, в том числе группы В. Но эти витамины нужно колоть либо внутримышечно, либо подкожно, так как только таким образом они усваиваются», — заявила она в беседе с URA.RU.