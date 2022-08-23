Косметолог предупредила о старении кожи из-за смартфона

Косметолог и диетолог Ольга Середкина рассказала, чем может быть опасен смартфон для кожи.

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По её словам, основное излучение, которое производит телефон, — это синий свет, который вредит коже постепенно. Середкина утверждает, что если находиться в течение шести часов перед экраном, то воздействие на кожу будет сравнимо с получасовым пребыванием на полуденном солнце без защитных кремов.

«Воздействие синего света приводит к гиперпигментации. Кроме того, воздействие гаджетов ускоряет старение кожи, вызывает образование пятен и обезвоживание. Экспериментально было показано, что синий спектр света, исходящий от смартфона, негативным образом сказывается на синтезе коллагена в слоях эпидермиса», — рассказала косметолог.