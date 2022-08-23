Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Косметолог предупредила о старении кожи из-за смартфона

Ferra.ruиещё 2

Косметолог и диетолог Ольга Середкина рассказала, чем может быть опасен смартфон для кожи.

Косметолог предупредила о старении кожи из-за смартфона
Фото: FerraFerra

По её словам, основное излучение, которое производит телефон, — это синий свет, который вредит коже постепенно. Середкина утверждает, что если находиться в течение шести часов перед экраном, то воздействие на кожу будет сравнимо с получасовым пребыванием на полуденном солнце без защитных кремов.

«Воздействие синего света приводит к гиперпигментации. Кроме того, воздействие гаджетов ускоряет старение кожи, вызывает образование пятен и обезвоживание. Экспериментально было показано, что синий спектр света, исходящий от смартфона, негативным образом сказывается на синтезе коллагена в слоях эпидермиса», — рассказала косметолог.

Поэтому она советует ограничить время, которое вы проводите за экраном. Также стоит по возможности использовать наушники при разговоре. На смартфоне ещё можно установить синий светофильтр. За кожей же можно ухаживать средствами с содержанием витаминов B3 или C.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители