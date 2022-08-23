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2 часа назад

Капуста и другие виды салата оказались причиной долгой молодости

Primpress

Выглядеть лучше и моложе поможет регулярное употребление некоторых овощей. К такому мнению пришли ученые, сообщает PRIMPRESS.

Капуста оказалась причиной долгой молодости
Фото: PRIMPRESS - Новости ПриморьяPRIMPRESS - Новости Приморья

По словам экспертов, листовая зелень содержит в себе множество различных полезных веществ, способных продлить молодость и улучшить качество жизни до самой старости. Различные виды салатов богаты клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами.

Основными полезными видами назвали шпинат, капусту, кресс-салат, швейцарский мангольд и рукколу. Они прекрасно дополняют ежедневный рацион, способствуя потере веса и улучшению метаболизма.

Специалисты рекомендуют добавлять листовые овощи не только в салаты, но и к мясу, рыбе и другим основным блюдам. Это сделает еду не только полезнее, но и эстетичнее.

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