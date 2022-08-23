Капуста оказалась причиной долгой молодости

Выглядеть лучше и моложе поможет регулярное употребление некоторых овощей. К такому мнению пришли ученые, сообщает PRIMPRESS.
По словам экспертов, листовая зелень содержит в себе множество различных полезных веществ, способных продлить молодость и улучшить качество жизни до самой старости. Различные виды салатов богаты клетчаткой, витаминами, антиоксидантами и незаменимыми жирными кислотами.
Основными полезными видами назвали шпинат, капусту, кресс-салат, швейцарский мангольд и рукколу. Они прекрасно дополняют ежедневный рацион, способствуя потере веса и улучшению метаболизма.
Специалисты рекомендуют добавлять листовые овощи не только в салаты, но и к мясу, рыбе и другим основным блюдам. Это сделает еду не только полезнее, но и эстетичнее.