Почему женщины по всему миру больше не хотят делать макияж

В 2016 году Алиша Киз выпустила песню Girl Can’t be Herself — манифест, в котором раскритиковала патриархальные стандарты красоты. «Что, если я не хочу носить макияж? Кто сказал, что я должна скрывать себя?» — спела Киз и максимально точно передала настроение своих современниц. Шесть лет назад многие женщины решили, что больше не хотят скрывать себя за слоями косметики, и отказались от тяжелого макияжа. Мила Кунис появилась на обложке американского Glamour без мейкапа, а модель Синди Кроуфорд в честь 50-летия опубликовала в Инстаграме (запрещен в РФ) селфи без косметики. Сегодня движение за натуральную красоту распространилось настолько, что эксперты констатируют смерть продукта, без которого нельзя было представить макияж прошлого, — плотного тонального крема.

Прародителем современных тональников стала пудра Pan-Cake, созданная в 1935 году Максом Фактором — предпринимателем и главным визажистом Золотой эпохи Голливуда. В 1930-е годы киноделы вовсю осваивали цветную пленку, но грим того времени не поспевал за их скоростью: из-за тональных средств, оставшихся в наследство от черно-белого кинематографа, лица актеров выглядели на экране красными или синими. Формулу своей пудры Фактор разработал таким образом, что в кадре она смотрелась почти естественно. И это был успех — актрисы забирали Pan-Cake из гримерных и носили в реальной жизни, из-за чего Фактор расширил производство и стал выпускать пудру в розницу.

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С тех пор тональные основы стали неотъемлемой частью макияжа. Бренды разрабатывали новые форматы, совершенствовали формулы и расширяли палитры — сегодня одна только марка Рианны Fenty Beauty насчитывает 50 оттенков тональников. При этом тренды оставались неизменными: красная помада могла выйти из моды, но маскирующие тональные средства, скрывающие покраснения и шелушения, не сдавали позиций.

Сегодня совершенное покрытие, которое бренды и визажисты изобретали веками, постепенно уходит в тень. На его место пришла тенденция на принятие естественной красоты кожи со всеми несовершенствами. Влияние современных трендов стало еще заметнее в первую волну пандемии: согласно опросу бренда Clarins, в 2020 году из 1000 британских женщин каждая шестая полностью отказалась от тональной основы — под защитными масками потребность в тональниках отпала, к макияжу стали подходить практичнее.

Уход за кожей — база современного мейка

Вы когда-нибудь слышали бьюти-страшилку про тональники, из-за которых «не дышит кожа» и появляются прыщи? Доля правды в этом есть: плотные основы способны «забить» поры и спровоцировать акне. На ситуацию также влияют инструменты для нанесения, в которых развиваются вредные бактерии: если забыли про регулярное очищение кистей, ждите на лице высыпаний. Так, поклонники тотального покрытия часто ходят по кругу: маскируют прыщи, количество которых только растет из-за мейка.

В основе современного макияжа лежит грамотный уход за кожей. С правильно подобранной косметикой про тональный крем можно забыть, как это сделала актриса и лауреатка «Золотого глобуса» Трейси Эллис Росс. В видео для американского Vogue она прямо спросила: кому нужен макияж, если его способна заменить skincare-рутина? Вместо тональника Росс использует сыворотки и кремы в комбинации с массажем лица, весь мэйкап актрисы — это красная помада, тушь для ресниц, хайлайтер и румяна.

Глобальный сегмент уходовой косметики грозит вырасти до 213 млрд долларов к 2028 году, поэтому найти средства на любой кошелек и запрос будет не сложно. Главное — не забывать про регулярное отшелушивание и увлажнение и разобраться с индивидуальными потребностями кожи для того, чтобы подобрать оптимальный бьюти-рацион. Жирной и склонной к акне коже подойдут средства с AHA-кислотами и ниацинамидом, чувствительной — кремы с церамидами.

Иными словами, вывод такой: нужно подстраиваться под запросы своей кожи, а не маскировать проблемные зоны тональником. Такой позиции придерживаются последователи движения Acne Positivity и создатели современных сериалов, которые не боятся показать кожу актеров без прикрас. В «Эйфории» можно с легкостью разглядеть прыщи главных героинь, что кажется естественным для шоу о подростках. К движению присоединились и знаменитости, внешность которых фанаты привыкли считать идеальной: звезды, начиная с актрисы Лили Рейнхарт и заканчивая моделью Крисси Тейген, публикуют селфи без макияжа и демонстрируют, что акне не обошло их стороной.

Новое поколение тональных основ

Движение за отказ от тонального крема перекликается с трендом No Makeup — в Инстаграме (запрещен в РФ) по этому хештегу можно найти 20 млн фотографий. При этом новое бьюти-учение вовсе не означает, что вы должны полностью избавиться от декоративки и принять бьюти-аскетизм. Современная версия «макияжа без макияжа» допускает использование любых продуктов, главное здесь — не перегрузить кожу тональным средством. Визажистка Бобби Браун советует использовать тональник или консилер только там, где вам нужно выровнять тон кожи, а главный упор делать на увлажнение. Недавно Браун выпустила новый тонирующий бальзам для своего бренда Jones Road, в формуле которого пигменты соседствуют с гиалуроновой кислотой. Этот релиз — представитель нового поколения тональных основ: за счет легких текстур и высокой концентрации полезных компонентов они ухаживают за кожей и помогают добиться пусть не идеального, но естественного и ровного тона.

Тональный флюид Synchro Skin Glow, Shiseido

Популярный в России японский бренд Shiseido разработал тональный флюид с невесомой текстурой и едва заметным покрытием. Средство — именно то, что нужно, чтобы выровнять тон кожи и добиться красивого свечения в лучших традициях азиатского мейкапа. В составе есть натуральные ингредиенты для увлажнения и питания.

Тональный флюид Les Beiges, Chanel

Еще один тональный флюид выпускает французский бренд Chanel под девизом «Естественность — это стиль». Интенсивность покрытия можно подстроить под свои запросы, но по изначальной задумке наносить флюид нужно в минимальном количестве, чтобы получить эффект «второй кожи». Покраснения и следы постакне так не перекрыть, но тон в любом случае получится более ровным, а текстура кожи — более гладкой. Про увлажняющие компоненты тут тоже не забыли.

CС-крем «Совершенное сияние», Erborian

Бестселлер французско-корейской марки Erborian комбинирует в себе уход и декоративную функцию. За первую в составе отвечает центелла азиатская — один из компонентов, на которых держится южнокорейская индустрия красоты. Она увлажняет и восстанавливает кожу, а тонирующие пигменты подстраиваются под ее цвет и обеспечивают естественное сияние. Бонус в формуле — SPF 25 для защиты от солнечных лучей.

Увлажняющий тональный кушон, Heimish

Кушоны — компактные упаковки с пропитанной тональным кремом уретановой пеной — стали визитной карточкой индустрии Южной Кореи. Не отстает и местный бренд Heimish, чей кушон даст фору многим уходовым средствам. В его формуле используют ниацинамид и пять видов гиалуроновой кислоты, которые увлажняют кожу, выравнивают тон и препятствуют появлению акне. Из декоративных функций стоит отметить полупрозрачное покрытие и красивый глянцевый финиш.

Тинт Perfecting Skin, Glossier

Бренд Glossier бывшей бьюти-журналистки Эмили Вайс с первых дней жизни взял прицел на естественность и любовь к себе, что заметно в каждом продукте. В том числе, в тинте Perfecting Skin. Здесь и жидкая формула, и легкое покрытие, которое выравнивает тон, и глицерин для увлажнения. Glossier все еще отправляет свою косметику в Россию, но найти средство можно и у неофициальных поставщиков, правда, стоить это будет дороже.

Тональный стик Everyday Hero, Darling

Марка Darling говорит на языке зумеров — самых требовательных современных бьюти-потребителей. Они, как говорят эксперты, одержимы минималистичным макияжем, поэтому индустрия старается порадовать поколение Z релевантными средствами. К ним относится многозадачный стик Everyday Hero, который можно использовать как праймер, тональную основу или консилер. Из-за водной формулы тон получается натуральным и не плотным, а пудра в составе оказывает еще и себорегулирующий эффект.

Нужно ли носить тональный крем?

По большому счету, ваша кожа — ваше личное дело (сюрприз!). Опрос, проведенный авторами Huffington Post, показал, что 44% женщин чувствуют себя менее привлекательными без косметики, поэтому не стоит жертвовать комфортом и выкидывать тональные средства на волне новой тенденции. Подойдите к вопросу основательно: подберите правильный уход, используйте меньше привычной тональной основы или комбинируйте ее с увлажняющим кремом, чтобы покрытие получилось более натуральным.