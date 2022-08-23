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2 часа назад

Бренд Рианны Fenty Beauty выпустил блески для губ в виде кетчупа

Газета.Ru

Бренд Рианны Fenty Beauty выпустил блески для губ в упаковке кетчупа. Снимками косметической новинки компания поделилась в социальных сетях.

Бренд Рианны выпустил блески для губ в виде кетчупа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Кетчуп или макияж?» — слоган новой рекламной кампании бренда. Создатели новой косметической линии решили обратиться за вдохновением к гастрономической сфере и создали серию блесков для губ в необычной упаковке.

Глянцевый финиш продукта напомнил сотрудникам Fenty Beauty кетчуп, который случайно остается на губах после обеда в одной из точек фастфуда. Теперь каждый желающий может взять упаковку соуса, выдавить ее на губы и сделать макияж с глянцевым алым блеском.

Мнение пользователей соцсетей разделилось. Одни написали, что такой формат уникален и интересен, други же не поняли его и ужаснулись способом нанесения: «А кончиком упаковки не порежешься?», «Неудобная форма. Как взять с собой в косметичке?», «Странная форма, будто реально кетчуп на губах остался».

В июле певица Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей в США. Рианна заработала более $1 млрд не только благодаря музыкальному творчеству, но и линиям белья и косметики Fenty Beauty, Fenty Skin and Savage X Fenty.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Рианна снялась в рекламе нижнего белья спустя 2,5 месяца после родов.

Красота,Рианна,
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