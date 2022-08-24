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48 минут назад

Нужное подчеркнуть: как добиться идеальной фигуры с помощью нижнего белья

Passion.ru

Нижнее белье — секретный ингредиент соблазнительности, которая кроется не только в полупрозрачных текстурах и фасонах, едва оставляющих место для фантазии. Нежные прикосновения кружева дарят комфорт и позволяют подчеркнуть нужное, а это — главный элемент уверенности в себе. О том, как это работает на практике, мы поговорили с Викторией Янчевской, основательницей бренда российского нижнего белья YANCHEVSKAYA.

Как добиться идеальной фигуры с помощью нижнего белья
Фото: Passion.ruPassion.ru

Обладательницам пышной груди стоит обратить внимание на бюстгальтеры с экстраподдержкой: с формованной чашкой, на косточках или без них, широким поясом и уплотненной спинкой. Широкие бретели снизят нагрузку на спину и помогут расправить плечи.

Если грудь хочется визуально увеличить, рабочий вариант — бра с плотной чашкой на косточках. Округлая форма чашки создаст иллюзию ее наполненности. Злоупотреблять эффектом push-up не рекомендуем — неестественное положение груди вредно для здоровья.

Скорректировать ассиметричную грудь помогут бюстгальтеры с формованной чашкой — они зададут желаемую форму бюста. Также при необходимости можно поэкспериментировать с длиной бретелей: одну сделать короче, другую — длиннее.

Самый распространенный запрос при подборе низа — скорректировать зону живота. Оптимальным вариантом являются высокие трусики. Плотная ткань подчеркнет талию и ягодицы, тем самым придаст фигуре женственный силуэт.

Заручившись экспертным мнением Виктории Янчевской, мы развенчали пять наиболее распространенных мифов о бюстгальтере. Провоцирует ли ношение бра рак и потеряет ли грудь форму, если отказаться от нижнего белья совсем — ответы на эти и другие вопросы ищите в материале Passion.ru.

Красота,Виктория Янчевская,
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