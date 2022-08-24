Как добиться идеальной фигуры с помощью нижнего белья

Нижнее белье — секретный ингредиент соблазнительности, которая кроется не только в полупрозрачных текстурах и фасонах, едва оставляющих место для фантазии. Нежные прикосновения кружева дарят комфорт и позволяют подчеркнуть нужное, а это — главный элемент уверенности в себе. О том, как это работает на практике, мы поговорили с Викторией Янчевской, основательницей бренда российского нижнего белья YANCHEVSKAYA.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Обладательницам пышной груди стоит обратить внимание на бюстгальтеры с экстраподдержкой: с формованной чашкой, на косточках или без них, широким поясом и уплотненной спинкой. Широкие бретели снизят нагрузку на спину и помогут расправить плечи.

Если грудь хочется визуально увеличить, рабочий вариант — бра с плотной чашкой на косточках. Округлая форма чашки создаст иллюзию ее наполненности. Злоупотреблять эффектом push-up не рекомендуем — неестественное положение груди вредно для здоровья.

Скорректировать ассиметричную грудь помогут бюстгальтеры с формованной чашкой — они зададут желаемую форму бюста. Также при необходимости можно поэкспериментировать с длиной бретелей: одну сделать короче, другую — длиннее.

Самый распространенный запрос при подборе низа — скорректировать зону живота. Оптимальным вариантом являются высокие трусики. Плотная ткань подчеркнет талию и ягодицы, тем самым придаст фигуре женственный силуэт.