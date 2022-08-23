5 ошибок девушек в тренажерном зале: видео

Случалось ли так, что вы выполняли упражнения, а результаты не были заметны? Возможно, причина кроется в неправильной технике и ошибочном выборе нагрузки.

Например, при желании иметь узкую талию важно не переборщить с упражнениям на пресс, особенно с элементами, которые задействуют косые мышцы живота. Если усердно выполнять эти упражнения – талия будет только увеличиваться в объемах. И это далеко не единственная ошибка, которую допускают в погоне за идеальным телом.