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2 часа назад

5 ошибок девушек в тренажерном зале: видео

Стелла Шмель

Случалось ли так, что вы выполняли упражнения, а результаты не были заметны? Возможно, причина кроется в неправильной технике и ошибочном выборе нагрузки.

Например, при желании иметь узкую талию важно не переборщить с упражнениям на пресс, особенно с элементами, которые задействуют косые мышцы живота. Если усердно выполнять эти упражнения – талия будет только увеличиваться в объемах. И это далеко не единственная ошибка, которую допускают в погоне за идеальным телом.

Подробнее о том, на что надо обращать внимание во время тренировки смотрите в видео.

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