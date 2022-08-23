Блогер в бикини показала внешность «настоящей девушки»

«Теперь я чувствую меньше неуверенности в себе», «Ненавидела ходить на пляж из-за волос на теле, но ты показала, что это нормально. Спасибо!», «Из-за растительности на теле мне казалось, что я не женственна. Люблю твой контент и благодарна тебе за него», — прокомментировали они.