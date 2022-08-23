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2 часа назад

Блогерша с небритым телом в бикини показала внешность «настоящей девушки»

Lenta.ru

Блогерша Спенсер Барбоза из Канады показала растительность на теле и порадовала подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 7,4 миллиона человек.

Блогер в бикини показала внешность «настоящей девушки»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка позировала на пляже в черном купальнике. Она продемонстрировала небритые подмышки, а также отросшие волосы на ногах и в зоне бикини.

«Настоящая девушка. Настоящая красота», — подписала инфлюэнсерша публикацию.

В свою очередь зрители оценили видео и внешность канадки, поблагодарив ее за честность.

«Теперь я чувствую меньше неуверенности в себе», «Ненавидела ходить на пляж из-за волос на теле, но ты показала, что это нормально. Спасибо!», «Из-за растительности на теле мне казалось, что я не женственна. Люблю твой контент и благодарна тебе за него», — прокомментировали они.

Красота,
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