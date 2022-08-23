Джей Ло показала первый свадебный снимок крупным планом

Все люди как люди: получили фотки со свадьбы — выложили. А Джей Ло — королева. Пару дней после торжества хранила молчание, а сегодня к вечеру подразнила первым кадром — одним-единственным! И на том нам приходится разглядывать детали бьюти-образа сквозь вуаль. Интригующе! Кстати, непонятно, будут ли в Инстаграме (запрещен в РФ) еще снимки, потому что певица заявила, что для них создала отдельный сайт (On The Jlo.com) и там вскоре появится полный фотоотчет. Что ж, мы уже в нетерпении, а пока изучим то, что есть в доступе. Вуаль нам совсем не мешает понять, что макияж звезда предпочла сдержанный: чуть дымчатые глаза с высветленными внутренними уголками, розовые румяна, нюдовая помада с легким сиянием и немного хайлайтера на переносице. Виден и высокий ворот с перьями на платье Ralph Lauren, сшитом, разумеется, специально для Дженнифер. За укладку волос отвечал ее парикмахер Крис Эпплтон. Он создал естественные локоны, уложив их так, чтобы лицо Джей Ло было открытым. Продолжение следует, как говорится.