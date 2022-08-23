Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Джей Ло показала первый свадебный снимок крупным планом: изучаем мейкап невесты

Super.ru

Все люди как люди: получили фотки со свадьбы — выложили. А Джей Ло — королева. Пару дней после торжества хранила молчание, а сегодня к вечеру подразнила первым кадром — одним-единственным! И на том нам приходится разглядывать детали бьюти-образа сквозь вуаль. Интригующе! Кстати, непонятно, будут ли в Инстаграме (запрещен в РФ) еще снимки, потому что певица заявила, что для них создала отдельный сайт (On The Jlo.com) и там вскоре появится полный фотоотчет. Что ж, мы уже в нетерпении, а пока изучим то, что есть в доступе. Вуаль нам совсем не мешает понять, что макияж звезда предпочла сдержанный: чуть дымчатые глаза с высветленными внутренними уголками, розовые румяна, нюдовая помада с легким сиянием и немного хайлайтера на переносице. Виден и высокий ворот с перьями на платье Ralph Lauren, сшитом, разумеется, специально для Дженнифер. За укладку волос отвечал ее парикмахер Крис Эпплтон. Он создал естественные локоны, уложив их так, чтобы лицо Джей Ло было открытым. Продолжение следует, как говорится.

Джей Ло показала первый свадебный снимок крупным планом
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru
Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители