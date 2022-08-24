Диетолог перечислила главные продукты для красивой кожи

"Кожа состоит из белка. Это коллагеновый слой, и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот. В основном он находится в белке животного происхождения, потому что в растительном недостаточное количество аминокислот, и полного набора не будет. Организм, конечно, возьмет, но будет сложно",