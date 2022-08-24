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1 час назад

Диетолог Соломатина перечислила главные продукты для красивой кожи

Вечерняя Москва

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина сообщила, что для красивой и здоровой кожи следует употреблять белковые продукты.

Диетолог перечислила главные продукты для красивой кожи
Фото: Врач назвала омолаживающий кожу продуктВрач назвала омолаживающий кожу продукт

"Кожа состоит из белка. Это коллагеновый слой, и необходимо, чтобы поступало определенное количество аминокислот. В основном он находится в белке животного происхождения, потому что в растительном недостаточное количество аминокислот, и полного набора не будет. Организм, конечно, возьмет, но будет сложно",

— пояснила она.

Специалист порекомендовала обратить внимание на хорошо усваиваемые белки — это белок яйца, молочные белки, рыба, курица, индейка и кролик. Также для красоты кожи нужны зеленые листья салата, клубника, черника, голубика, клюква, яблоки, лук для нормализации работы сосудов и капилляров, сообщается на портале Ura.ru.

Диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова перечислила продукты, которые замедляют старение. По словам эксперта, замедлить процесс старения помогают овощи.

Красота,Елена Соломатина,Татьяна Филиппова,
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