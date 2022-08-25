3 формы груди, которые обожают мужчины

Сильный пол буквально охотится за женщинами с подобным бюстом.

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По секрету — редкий мужчина возмутится из-за женской груди, однако сильный пол даже здесь имеет свои предпочтения. И речь совсем не о размере, как вы могли подумать. Мы решили опросить знакомых мужчин и выяснить, какая форма женской груди вызывает наибольший восторг.

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Грудь-конус

Довольно распространенная форма, и что интересно — многие женщины ее ненавидят. При этом мужчины совершенно не согласны с прекрасным полом в этом вопросе. Мужчины рассказали, что чаще всего обладательницы подобной формы груди отличаются активностью — как в жизни, так и в постели. По крайней мере такие женщины попадались мужчинам из нашего опроса. Кроме того, конусообразная грудь редко бывает очень большой, а многим мужчинам, как ни странно, слишком большая грудь совершенно не нравится. Единственный момент, который должны учитывать девушки с подобной формой груди, — очень важно правильно подобрать бра, чтобы мужчина буквально сошел с ума.

Грудь-капля

Подобная форма груди была у секс-символа всех времен и народов Мэрилин Монро. Ясное дело — мужчины буквально сворачивают головы в след девушке, которая умеет подчеркнуть такую грудь. Обладательницы такой формы могут похвастаться довольно пышной грудью, и в это тот редкий случай, когда размер имеет значение. Как понять, что у вас грудь-капля? Все очень просто: основание такой груди всегда меньше середины, она действительно похожа на каплю. В нижней части такая грудь всегда налита больше всего, но самым явным признаком является изгиб, который получается в верхней части груди, когда вы затягиваете ее в узкое платье или надеваете слишком тесный бюстгальтер.

Круглая грудь