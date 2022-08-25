Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

3 формы груди, которые обожают мужчины

WomanHit.ruиещё 1

Сильный пол буквально охотится за женщинами с подобным бюстом.

3 формы груди, которые обожают мужчины
Фото: WomanHitWomanHit

По секрету — редкий мужчина возмутится из-за женской груди, однако сильный пол даже здесь имеет свои предпочтения. И речь совсем не о размере, как вы могли подумать. Мы решили опросить знакомых мужчин и выяснить, какая форма женской груди вызывает наибольший восторг.

Видео дня

Грудь-конус

Довольно распространенная форма, и что интересно — многие женщины ее ненавидят. При этом мужчины совершенно не согласны с прекрасным полом в этом вопросе. Мужчины рассказали, что чаще всего обладательницы подобной формы груди отличаются активностью — как в жизни, так и в постели. По крайней мере такие женщины попадались мужчинам из нашего опроса. Кроме того, конусообразная грудь редко бывает очень большой, а многим мужчинам, как ни странно, слишком большая грудь совершенно не нравится. Единственный момент, который должны учитывать девушки с подобной формой груди, — очень важно правильно подобрать бра, чтобы мужчина буквально сошел с ума.

Грудь-капля

Подобная форма груди была у секс-символа всех времен и народов Мэрилин Монро. Ясное дело — мужчины буквально сворачивают головы в след девушке, которая умеет подчеркнуть такую грудь. Обладательницы такой формы могут похвастаться довольно пышной грудью, и в это тот редкий случай, когда размер имеет значение. Как понять, что у вас грудь-капля? Все очень просто: основание такой груди всегда меньше середины, она действительно похожа на каплю. В нижней части такая грудь всегда налита больше всего, но самым явным признаком является изгиб, который получается в верхней части груди, когда вы затягиваете ее в узкое платье или надеваете слишком тесный бюстгальтер.

Круглая грудь

Наверное, самая красивая форма, которая хорошо смотрится при любом подборе одежды. И мужчины с нами согласны, в один голос утверждая, что были бы счастливы, если бы у их женщины была именно такая форма. Размер, кстати, в данном случае им неважен. К круглой форме чаще всего стремятся женщины, которые решаются на коррекцию формы груди на операционном столе. Характер женщин-обладательниц круглой груди часто довольно дерзкий, такие девушки точно знают чего хотят и идут к своей цели напролом. Может быть, именно это и привлекает к ним сильных мужчин?

Красота,Мэрилин Монро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители