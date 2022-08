Врач назвала несложные способы избавиться от жира на животе

Чтобы избавиться от жира на животе, нужно чаще есть необработанные продукты и отказаться от сладких напитков и сахарозаменителей, считает бариатрический хирург Джессика Катлер. Эти и другие несложные способы похудеть она назвала в беседе с изданием Eat This, Not That!