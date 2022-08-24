Как выглядит женщина, которая не улыбалась 40 лет

Женщины по всему миру идут на разные ухищрения в попытках сохранить молодость на максимально возможный срок. Одни тратят бешеные деньги на уходовые средства, другие проводят часы в креслах косметологов, а кто-то решает... всю жизнь не улыбаться.

Фото: unsplash unsplash

Британка Тесс Кристиан прославилась тем, что 40 лет сдерживала эмоции, дабы избежать морщин. Подробнее об этом эксперименте и его результатах – в материале "Рамблера".

Еще в юности англичанка осознала, что гладкая и сияющая кожа не останется с ней на всю жизнь, и чтобы хоть как-то отсрочить старение ей придется раскошелиться на косметологов. При этом к ботоксу она не хотела прибегать принципиально. И тогда ее озарила идея – что если не использовать мышцы лица вообще, дабы не провоцировать лишний раз возникновение морщин.

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Кристиан признается – поначалу эксперимент давался ей крайне непросто. Каждый раз, когда хотелось улыбнуться, Тесс сильно напрягала лицо, чтобы сдержать улыбку. Но с годами девушке удавалось все лучше контролировать себя, и даже когда на свет появилась ее дочка Стиви, ей удалось сохранить серьезное выражение лица:

"После рождения дочери Стиви меня переполняла радость, но я все равно не чувствовала необходимости улыбаться".

Взглянув на социальные сети Тесс, сложно догадаться, что всю свою жизнь она прожила с отстраненным и безучастным лицом. По кадрам, которые она публикует, кажется, что женщина абсолютно счастлива: она делится фотографиями внучки, питомцев, цветов, которые выращивает, и кулинарных изысков.

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При этом едва ли можно сказать, что Тесс несчастна. Женщина признается – ее эксперимент удался (об этом можно судить по фотографиям), и его плоды доставляют ей радость: