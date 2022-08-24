Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Меган Маркл показала лицо без макияжа

Lenta.ru

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от макияжа и укладки во время рабочего звонка и привлекла внимание журналистов. Снимки публикует издание Hello.

Меган Маркл показала лицо без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Герцогиня Сассекская показала естественную внешность в ходе беседы на платформе Zoom. Знаменитость предстала на видеоконференции в темном свитере, с натуральными кудрявыми волосами и без косметики на лице. Известно, что телезвезда обсуждала условия записи ее серии подкастов под названием Archetypes.

Пользователи сети восхитились внешним видом Маркл в многочисленных постах в Twitter. «Шикарная женщина»,

«Посмотрите, как Меган прекрасно выглядит», «Ей и не нужна косметика», «Просто принцесса», «Как же замечательно она выглядит»,

— высказывались поклонники.

В феврале Меган Маркл запечатлели в платье и украшениях за 30 миллионов рублей. Жена принца Гарри посетила премию NAACP Image Award и получила награду за особый вклад в развитие женского приюта в Техасе. Ее сфотографировали в сшитом на заказ синем платье на одно плечо с разрезом на ноге бренда Christopher John Rogers стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (141,5 тысячи рублей).

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители