Меган Маркл показала лицо без макияжа

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от макияжа и укладки во время рабочего звонка и привлекла внимание журналистов. Снимки публикует издание Hello.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Герцогиня Сассекская показала естественную внешность в ходе беседы на платформе Zoom. Знаменитость предстала на видеоконференции в темном свитере, с натуральными кудрявыми волосами и без косметики на лице. Известно, что телезвезда обсуждала условия записи ее серии подкастов под названием Archetypes.

Пользователи сети восхитились внешним видом Маркл в многочисленных постах в Twitter. «Шикарная женщина»,

«Посмотрите, как Меган прекрасно выглядит», «Ей и не нужна косметика», «Просто принцесса», «Как же замечательно она выглядит»,

— высказывались поклонники.