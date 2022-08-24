Косметолог назвал пять процедур, которые на самом деле неэффективны

Многим кажется, что в вопросах сохранения красоты и молодости все средства хороши. Особенно если реклама обещает и видимый эффект, и долгосрочный результат. Но бывает, что неправильный и необдуманный выбор делают процедуру совершенно бесполезной: кроме траты денег коже требуется реабилитация и лечение. Какие процедуры не будут работать? Выяснили у Вячеслава Иванова, врача-косметолога, дерматовенеролога клиники Infacial.

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Нитевой лифтинг

Видео дня

Нити, действительно, могут давать хороший омолаживающий эффект. Но кроме профессиональных рук, которые их ставят, для эффекта важны и другие факторы. И большое влияние оказывает строение лица. Деформационно-отечный тип старения встречается в нашей полосе довольно часто. Лицо больше подвержено гравитационному птозу, отекам и нависшим векам. Кажется, что если поставить безопасные нити, то многие вопросы отпадут сами собой и можно будет продлить свою молодость. Это большое заблуждение. Нити уплотняют каркас, а если лицо и так тяжелое, то при таком вмешательстве будет только хуже. Процесс старения ускорится, ткани не перестанут «плыть» и отеки никуда не исчезнут.

Plasma Pen

В сети можно встретить немало восторженных отзывов об альтернативной подтяжке лица с помощью ручного аппарата Plasma Pen. Характеристики напоминают действие лазера: проникновение в кожные покровы должно дать омолаживающий эффект, а заодно избавить от рубцов, морщин и небольших новообразований. Но встретить достоверных фото после процедуры, увы, не получается. И о рисках травм никто не говорит. Самое частое осложнение после процедуры – пиментация и рубцы. В некоторых случаях микрорубцы могут образовать пигментное пятно необычной формы, от которого придется избавляться. Если пациент не боится травматичного вмешательства, врачи в профессиональной клинике обратят его внимание на безопасные и проверенные процедуры. К примеру, фракционный лазер CO2 давно используется для решения разных проблем и гарантирует контроль и безопасность на каждом этапе.

Лазерная эпиляция

При светлых волосах

Очень популярная и эффективная процедура для тех, кто хочет избавиться от нежелательных волос. Есть только одно но: если волосы светлые и седые, ни одна, ни десять процедур ситуацию не изменят. Удаление волос в клиниках происходит при помощи александритового или диодного лазера. И тот, и другой поглощаются в тканях меланином. Поэтому когда он отсутствует, действие лазерного луча ни к чему не приводит. При светлых волосах одним из самых надежных методов является электроэпиляция. Техника кропотливая, но волосы исчезают навсегда.

Биоревитализация

При пигментации

Очень популярная процедура, что неудивительно. В основе инъекций – гиалуроновая кислота, родное для любого человека вещество. С возрастом выработка кислоты в коже сокращается и ценная гиалуронка доставляется внутрь с помощью инъекций. Основная задача процедуры - увлажнить кожу и это удается, хоть и на время. Рассчитывать на результат, когда на коже есть пигментные пятна, нет смысла. Никакого механизма воздействия на меланогенез гиалуроновая кислота не оказывает. Для борьбы с ними нужно использовать совершенно другие методики и косметологические процедуры.

Лазерная шлифовка

При гиперпигментации