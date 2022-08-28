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2 часа назад

Люди, страдающие от акне, медленнее стареют: видео

Мира Маркина

Приятная новость для людей, которые всю юность боролись с высыпаниями на лице. Ученые выяснили, что многие из тех, кто в подростковом возрасте страдал от акне, выглядят моложе своих сверстников в зрелом возрасте.

Причиной является длина теломер – концевых участков хромосом.

У людей с проблемной кожей их длина увеличивается, а это, в свою очередь, обеспечивает замедленное появление основных признаков старения: морщин, потери упругости, пигментных пятен.

Конечно, подростковое акне – не секрет вечной молодости. Не нужно забывать, что на состояние кожи влияет множество внешних факторов, а также наличие вредных привычек, несбалансированное питание, стрессы.

Ранее стало известно, как варить яйца, чтобы они легко чистились.

Красота,Видео,
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