Люди, страдающие от акне, медленнее стареют: видео

Приятная новость для людей, которые всю юность боролись с высыпаниями на лице. Ученые выяснили, что многие из тех, кто в подростковом возрасте страдал от акне, выглядят моложе своих сверстников в зрелом возрасте.

Причиной является длина теломер – концевых участков хромосом.

У людей с проблемной кожей их длина увеличивается, а это, в свою очередь, обеспечивает замедленное появление основных признаков старения: морщин, потери упругости, пигментных пятен.

Конечно, подростковое акне – не секрет вечной молодости. Не нужно забывать, что на состояние кожи влияет множество внешних факторов, а также наличие вредных привычек, несбалансированное питание, стрессы.