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1 час назад

Отдыхай и худей: ванны для похудения и борьбы с целлюлитом

WomanHit.ru

Этот метод не требует усилий, а эффект можно заметить уже через месяц.

Отдыхай и худей: ванны для похудения и борьбы с целлюлитом
Фото: WomanHitWomanHit

В борьбе за идеальную фигуру девушки прибегают к десяткам хитростей, многие надеются, что избавиться от лишних килограммов поможет ванна. Согласны с этим некоторые специалисты. Но все же стоит помнить, что такой метод — лишь дополнение к ограничению калорийности и физическим упражнениям.

Кажется, привести себя форму, просто нежась в горячей воде, звучит очень заманчиво, но это не так просто. У оздоровительных ванн есть несколько противопоказаний:

  • Сердечно-сосудистые заболевания;
  • Проблемы с давлением: гипертония или гипотония;
  • Дерматит или любые другие проблемы с кожей;
  • Проблемах с психикой.

Чтобы процедура была безопасной, важно помнить правила принятия ванны, рекомендуемые специалистами:

  1. Откажитесь от еды за два часа до процедуры;
  2. Перед принятием ванны воспользуйтесь мягким скрабом;
  3. Начинайте с сеансов не дольше десяти минут, постепенно увеличивайте время до 20 минут;
  4. Грудь и область сердца должны оставаться над водой;
  5. После ванны разотритесь горячим полотенцем, выпейте травяной чай и ложитесь в постель;
  6. Проводите сеансы не чаще одного раза в два-три дня.
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