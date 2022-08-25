Отдыхай и худей: ванны для похудения и борьбы с целлюлитом

Этот метод не требует усилий, а эффект можно заметить уже через месяц.

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В борьбе за идеальную фигуру девушки прибегают к десяткам хитростей, многие надеются, что избавиться от лишних килограммов поможет ванна. Согласны с этим некоторые специалисты. Но все же стоит помнить, что такой метод — лишь дополнение к ограничению калорийности и физическим упражнениям.

Кажется, привести себя форму, просто нежась в горячей воде, звучит очень заманчиво, но это не так просто. У оздоровительных ванн есть несколько противопоказаний:

Сердечно-сосудистые заболевания;

Проблемы с давлением: гипертония или гипотония;

Дерматит или любые другие проблемы с кожей;

Проблемах с психикой.

Чтобы процедура была безопасной, важно помнить правила принятия ванны, рекомендуемые специалистами: