Отдыхай и худей: ванны для похудения и борьбы с целлюлитом

Этот метод не требует усилий, а эффект можно заметить уже через месяц.
В борьбе за идеальную фигуру девушки прибегают к десяткам хитростей, многие надеются, что избавиться от лишних килограммов поможет ванна. Согласны с этим некоторые специалисты. Но все же стоит помнить, что такой метод — лишь дополнение к ограничению калорийности и физическим упражнениям.
Кажется, привести себя форму, просто нежась в горячей воде, звучит очень заманчиво, но это не так просто. У оздоровительных ванн есть несколько противопоказаний:
Чтобы процедура была безопасной, важно помнить правила принятия ванны, рекомендуемые специалистами: