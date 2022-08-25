«Самая горячая бабушка мира» раскрыла свой секрет

Австралийская модель Джина Стюарт, признанная «самой горячей бабушкой мира», раскрыла секрет отсутствия морщин на лице. Этой теме она посвятила пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Соцсети Соцсети

51-летняя женщина заявила, что омолаживающие кремы, нанесенные на кожу перед сном, могут оказать противоположный эффект и усугубить проблему.

«Вы когда-нибудь слышали о "сонных" морщинах, которые формируются в ночное время из-за механического давления на нежную кожу лица и шеи? Некоторые лосьоны только углубляют эти заломы», — рассказала она.

Стюарт считает, что достойной альтернативой дорогостоящим косметическим средствам может послужить шелковая наволочка для подушки. По ее словам, мягкие от природы волокна шелка гипоаллергенны, впитывают влагу и разглаживают кожу и волосы естественным образом.

«Кроме того, шелк обладает противомикробным действием. Его часто используют в медицинских целях из-за способности подавлять рост микроорганизмов. Это означает, что ваши наволочки не будут переносить бактерии на ваше лицо так, как, например, хлопок», — объяснила героиня материала.

В заключение Стюарт порекомендовала особенно обратить внимание на шелк обладателям чувствительной кожи, склонной к высыпаниям.