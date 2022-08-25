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1 час назад

«Самая горячая бабушка мира» раскрыла секрет отсутствия морщин на лице

Lenta.ru

Австралийская модель Джина Стюарт, признанная «самой горячей бабушкой мира», раскрыла секрет отсутствия морщин на лице. Этой теме она посвятила пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Самая горячая бабушка мира» раскрыла свой секрет
Фото: СоцсетиСоцсети

51-летняя женщина заявила, что омолаживающие кремы, нанесенные на кожу перед сном, могут оказать противоположный эффект и усугубить проблему.

«Вы когда-нибудь слышали о "сонных" морщинах, которые формируются в ночное время из-за механического давления на нежную кожу лица и шеи? Некоторые лосьоны только углубляют эти заломы», — рассказала она.

Стюарт считает, что достойной альтернативой дорогостоящим косметическим средствам может послужить шелковая наволочка для подушки. По ее словам, мягкие от природы волокна шелка гипоаллергенны, впитывают влагу и разглаживают кожу и волосы естественным образом.

«Кроме того, шелк обладает противомикробным действием. Его часто используют в медицинских целях из-за способности подавлять рост микроорганизмов. Это означает, что ваши наволочки не будут переносить бактерии на ваше лицо так, как, например, хлопок», — объяснила героиня материала.

В заключение Стюарт порекомендовала особенно обратить внимание на шелк обладателям чувствительной кожи, склонной к высыпаниям.

Джина Стюарт имеет четверых детей и одного внука. Женщина работает моделью и ведет блог в соцсетях, где демонстрирует откровенные фото в бикини и нижнем белье. В апреле в беседе с журналистами манекенщица назвала ежедневный ледяной душ главным средством, которое помогает ей сохранять молодость и красоту тела. По словам инфлюэнсера, данная процедура ускоряет метаболизм и улучшает состояние кожи и волос.

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