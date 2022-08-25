Пожилая женщина снялась в откровенном наряде в рекламе российского бренда

Модель позировала для промо в нескольких откровенных нарядах. Так, на одном из кадров она запечатлена с собранными в хвост волосами в черном топе-бандо, оголяющем живот, и кожаных джегинсах на шнуровке с завышенной талией. В то же время на других фото манекенщица примерила платье с вырезом на спине и комбинезон с глубоким декольте.