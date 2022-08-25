Реальный отзыв: аппарат для изготовления масок

Все больше женщин предпочитают домашний уход салонному и стараются организовать у себя в квартире небольшое бьюти-пространство. Отличным помощником в достижении идеальной и ровной кожи могут стать коллагеновые маски. Однако одноразовые довольно дорогие, поэтому мало кто использует их с завидной регулярностью.

Существует специальный аппарат для изготовления коллагеновых масок. Он делает их стоимость ниже, а также позволяет добавлять дополнительные компоненты в маски, которые необходимы именно вам. О том, что говорят женщины, купившие этот гаджет, — в материале “Рамблера”.

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Что говорит производитель

Производитель обещает облегчить женщинам производство коллагеновых масок для лица, а также говорит, что домашнее производство будет гораздо дешевле, чем приобретение таких масок в магазине. С помощью масок, как обещает производитель, можно увлажнить кожу и убрать мелкие несовершенства, но все зависит от потребностей человека и того, что он будет использовать для состава масок.

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Как готовить маску

В комплекте есть сам прибор для изготовления, форма для маски, мерный стакан, а также от 20 до 50 коллагеновых таблеток.

Для изготовления маски потребуется вода, 20 мл фруктов, овощей или других ингредиентов, а также одна коллагеновая таблетка.

Все это опускается в специальный блендер, а потом содержимое выливается в форму для маски. После этого она готова к нанесению. Спустя 15-20 минут ее можно выбросить.

Если таблетки заканчиваются, их можно приобрести отдельно. Также в комплект можно добавить формы для масок для других частей тела: рук, ног и зоны декольте.

Что пишут покупатели

Большинство девушек, купивших этот прибор, довольны. Они отмечают, что маски действительно помогают увлажнять кожу, но наибольшее впечатление на них оказывает сам аппарат, который изготавливает маски. Также они отмечают, что его хорошо покупать в подарок.

“Маски работают хорошо, увлажняют кожу. Прибор работает быстро, пять минут и маска готова”, “Интересно наблюдать за этим процессом, я в восторге”, “Покупала в подарок сестре, потом куплю еще подругам и себе. Очень понравилось” (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация сохранены)

Однако экономия у многих покупателей вызывает вопросы, так как приходится дополнительно тратить деньги на таблетки для изготовления масок, а также на дополнительные ингредиенты. Некоторые сталкиваются с тем, что не знают, что еще добавить в косметику.

“Мне кажется, сэкономить с этой машинкой не получится. Особенно, если добавлять в маски ягоды и фрукты”, “А что туда можно еще положить? Я уже не знаю, за что хвататься”, “Я наливала крем и сыворотку, но не уверена, что так можно, аппарат сильно нагрелся”, “Стоит очень дорого, лучше в магазине покупать”

Некоторые покупатели отметили, что аппарат будет пользоваться популярностью только первое время после приобретения. Потом он будет стоять пылиться в шкафу.