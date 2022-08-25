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2 часа назад

Диетологи назвали 5 самых вредных для фигуры продуктов

Газета.Ruиещё 1

Диетологи назвали пять продуктов с высоким содержанием углеводов, которые особенно вредны для фигуры. Об этом сообщает издание Eat This, Not That.

Диетологи назвали 5 самых вредных для фигуры продуктов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В первую очередь речь идет о бубликах, которые многие любят есть на завтрак. По словам доктора Лизы Янг, один белый бублик эквивалентен 4-5 ломтикам белого хлеба, и является одним из худших углеводов для стройной фигуры. Диетолог Триста Брист добавила: «К тому же бублики часто дополняют различными начинками, такими как сливочный сыр, арахисовое масло и другими высококалорийными продуктами».

На втором месте по «вредности», по мнению диетологов, хлопья для завтрака – в них много сахара и совсем нет полезных питательных веществ. «Люди часто ассоциируют хлопья со здоровой пищей, но сладкие хлопья часто содержат столько же или даже больше добавленного сахара, чем печенье», — отметила Янг. На что доктор Морджин Клэр добавила: «Утро — худшее время для их употребления, потому что это приводит к быстрому скачку сахара в крови».

Худшим продуктом для потери веса врачи считают газировку. По словам диетологов, газированные напитки не содержат никаких питательных веществ, кроме большой дозы сахара.

Четвертым в списке стал белый хлеб, который при изготовлении подвергается сильной обработке и лишается своих питательных веществ. А из-за большого количества углеводов употребление белого хлеба ведет к быстрому набору веса.

Замыкают список макароны из очищенной муки. «В таких макаронах нет клетчатки, поэтому мы не чувствуем сытости и, скорее всего, съедим больше, чем нужно», — объяснила доктор Янг. В качестве альтернативы диетологи советуют отдать предпочтение макаронам из цельного зерна или пасты из альтернативных ингредиентов, таких как нут или чечевица, которые содержат больше клетчатки и меньше рафинированных углеводов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что приготовить из молодых кабачков.

Красота,Лиза Янг,
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