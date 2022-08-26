Как избавиться от мешков под глазами за 5 минут

Чтобы быстро избавиться от мешков под глазами, нужно понимать природу их происхождения.
Мешки под глазами появляются по разным причинам. Самая банальная — это склонность к отекам и употребление воды в вечернее время и перед сном, уверяет врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая. Помимо этого, отеки могут появляться из-за нарушения режима сна и бодрствования, отсутствия подвижного образа жизни и регулярных занятий спортом, злоупотребления соленой и острой пищей в вечернее время, а также алкоголем.
Также к отекам по утрам может приводить сон лицом в подушку или неправильное применение уходовых средств в вечернее время. Например, крем для глаз нужно использовать минимум за 2 часа до сна, в противном случае отеков утром не избежать. Чтобы избежать отечности не наносите слишком много крема на веки: чем меньше уходового средства, тем лучше. У некоторых представительниц прекрасного пола отечность может вызывать даже увлажняющий крем, который применяется на ночь. Поэтому если вы наблюдаете за собой склонность к отекам — на ночь лучше применять питательные кремы или кремы с лифтинг-эффектом, витаминами и другими активными компонентами, но не увлажняющие.
Если времени на зарядку у вас не всегда хватает, выполните такие нехитрые упражнения:
Встаньте на пол, стопы вместе, расправьте плечи, опустите их вниз, макушкой тянитесь к потолку, руки опущены вниз. Со вдохом поднимите руки вверх и потянитесь ладонями к потолку — хорошо потянитесь и сделайте медленные наклоны вправо/влево (3 раза в одну сторону, 3 в другую). С выдохом опустите руки вниз, расставьте стопы пошире и сделайте гимнастику для стоп — поднимитесь на носки и резко опуститесь на пятки. Повторите 8-10 раз. Также можно выполнить перекаты стоп вправо, влево. В заключение еще раз потянитесь вверх.
При борьбе с мешками под глазами нужно понимать, что не всегда домашние методы могут оказаться рабочими. Так как мешки могут быть вызваны наличием жировых грыж на нижнем веке — справиться с ними окончательно и бесповоротно помогает только пластическая хирургия (нижняя блефаропластика). Косметологические методы коррекции дают эффект, но не очень продолжительный.