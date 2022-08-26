Как избавиться от мешков под глазами за 5 минут

Чтобы быстро избавиться от мешков под глазами, нужно понимать природу их происхождения.

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Мешки под глазами появляются по разным причинам. Самая банальная — это склонность к отекам и употребление воды в вечернее время и перед сном, уверяет врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая. Помимо этого, отеки могут появляться из-за нарушения режима сна и бодрствования, отсутствия подвижного образа жизни и регулярных занятий спортом, злоупотребления соленой и острой пищей в вечернее время, а также алкоголем.

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Также к отекам по утрам может приводить сон лицом в подушку или неправильное применение уходовых средств в вечернее время. Например, крем для глаз нужно использовать минимум за 2 часа до сна, в противном случае отеков утром не избежать. Чтобы избежать отечности не наносите слишком много крема на веки: чем меньше уходового средства, тем лучше. У некоторых представительниц прекрасного пола отечность может вызывать даже увлажняющий крем, который применяется на ночь. Поэтому если вы наблюдаете за собой склонность к отекам — на ночь лучше применять питательные кремы или кремы с лифтинг-эффектом, витаминами и другими активными компонентами, но не увлажняющие.

Применение гидрогелевых патчей, задача которых благодаря перепаду температур улучшить кровообращение и таким образом относительно быстро снять отечность. Перед использованием такие патчи нуждаются в предварительном охлаждении в холодильнике. Не перебарщивайте со временем действия патчей, так как высыхая они начинают вытягивать воду из кожи, и вместо одной проблемы вы получите новую — морщинки в периорбитальной области.

Помимо патчей некоторые представительницы прекрасного пола успешно применяют домашние средства — это охлажденные пакетики с чаем, сырой картофель (его можно натереть на терке или нарезать дольками и положить под глаза), а также нарезанные кружочками дольки охлажденного огурца, которые отлично снимают отечность и увлажняют кожу в периорбитальной зоне.

Помогают справиться с отеками по утрам и косметические средства. Например, кремы для области вокруг глаз, которые содержат в своем составе противоотечные компоненты такие, как кофеин или муцином улитки.

При склонности к отекам, если время по утрам позволяет, можно делать легкий лимфодренажный массаж. Кончиками пальцев поглаживайте лоб по направлению к вискам, аккуратно пройдитесь по орбите глаз от переносицы также по направлению к вискам, в скуловой зоне — по направлению к ушам. Одновременно разотрите пальцами область за ушами и перед ними, а потом пройдитесь ладонями по шее по направлению вниз к ключицам. Вообще массаж по утрам — это очень полезная процедура, которую стоит включить в регулярный уход за собой.

Также по утрам стоит делать зарядку, так как большая часть отеков случается из-за неудовлетворительной работы лимфодренажной системы организма, чтобы ее наладить надо больше двигаться. От таких отеков действительно можно избавиться при помощи достаточно простых способов:

Если времени на зарядку у вас не всегда хватает, выполните такие нехитрые упражнения:

Встаньте на пол, стопы вместе, расправьте плечи, опустите их вниз, макушкой тянитесь к потолку, руки опущены вниз. Со вдохом поднимите руки вверх и потянитесь ладонями к потолку — хорошо потянитесь и сделайте медленные наклоны вправо/влево (3 раза в одну сторону, 3 в другую). С выдохом опустите руки вниз, расставьте стопы пошире и сделайте гимнастику для стоп — поднимитесь на носки и резко опуститесь на пятки. Повторите 8-10 раз. Также можно выполнить перекаты стоп вправо, влево. В заключение еще раз потянитесь вверх.