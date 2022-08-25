Бекхэм показала, как выглядела в подростковом возрасте

48-летняя Виктория Бекхэм приняла участие в запущенном в TikTok челлендже Teenage Dirtbag и показала подписчикам, как выглядела в подростковом возрасте. Первой дизайнер показала фотографию из школы, на которой она одета в черный пиджак с погонами в стиле милитари. На другом снимке Бекхэм изображена в белой толстовке и американским флагом и белой кепке. На третьем Пош Спайс разговаривает по телефону в серебристой металлической куртке-бомбере, а на четвертом позирует в разноцветном лыжном костюме в стиле ретро. Замыкает серию фотографий снимок, на котором Виктория запечатлена в металлическом топе и соответствующих облегающих брюках.