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3 часа назад

Виктория Бекхэм показала, как выглядела в подростковом возрасте

Газета.Ru

Виктория Бекхэм присоединилась к последнему тренду из TikTok и поделилась с подписчиками серией ретро-фотографий. Снимки появились на The Sun.

Бекхэм показала, как выглядела в подростковом возрасте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

48-летняя Виктория Бекхэм приняла участие в запущенном в TikTok челлендже Teenage Dirtbag и показала подписчикам, как выглядела в подростковом возрасте. Первой дизайнер показала фотографию из школы, на которой она одета в черный пиджак с погонами в стиле милитари. На другом снимке Бекхэм изображена в белой толстовке и американским флагом и белой кепке. На третьем Пош Спайс разговаривает по телефону в серебристой металлической куртке-бомбере, а на четвертом позирует в разноцветном лыжном костюме в стиле ретро. Замыкает серию фотографий снимок, на котором Виктория запечатлена в металлическом топе и соответствующих облегающих брюках.

Челлендж Teenage Dirtbag, ставший трендом в TikTok, берет свое начало от песни группы Wheatus. В клипах пользователи сети выкладывают фотографии из юности. На данный момент хэштег teenagedirtbagtrend был использован более 800 тыс. раз.

Ранее сообщалось, что бренд Виктории Бекхэм впервые выпустил одежду больших размеров.

Красота,Виктория Бекхэм,
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