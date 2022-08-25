Испанская актриса и модель Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки Vogue España. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

48-летняя Пенелопа Крус стала героиней сентябрьского номера испанской версии журнала Vogue. На обложке издания актриса предстала в латексном боди от японского бренда Atsuko Kudo, кардигане и украшениях Chanel.

«Дива», «Вау», «Эффектно», «Очень красивая», «Великолепный кадр»,

— писали поклонники Пенелопы Крус в комментариях.

Пенелопа Крус состоит в браке с актером Хавьером Бардемом. Актеры поженились в июле 2010 года. В 2011-м у них родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна.