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1 час назад

48-летняя Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки Vogue

Газета.Ru

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки Vogue España. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Пенелопа Крус в латексном боди снялась для обложки Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

48-летняя Пенелопа Крус стала героиней сентябрьского номера испанской версии журнала Vogue. На обложке издания актриса предстала в латексном боди от японского бренда Atsuko Kudo, кардигане и украшениях Chanel.

«Дива», «Вау», «Эффектно», «Очень красивая», «Великолепный кадр»,

— писали поклонники Пенелопы Крус в комментариях.

Пенелопа Крус состоит в браке с актером Хавьером Бардемом. Актеры поженились в июле 2010 года. В 2011-м у них родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Паулина Поризкова снялась для двух обложек Bazaar на военной авиабазе в Чехии.

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