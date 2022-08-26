58-летняя топ-модель показала тело в бикини

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась в бикини во время отдыха. Соответствующее фото появились в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Знаменитость отправилась на Мальту, где была запечатлена в купальнике черного цвета, лежа на носу яхты. Наряд подчеркнул стройную фигуру 58-летней манекенщицы, из-за которой, как известно, она получила прозвище The Body (Тело) во время расцвета своей карьеры. В свою очередь, Макферсон дополнила образ несколькими цепочками с кулонами, серьгами и солнцезащитными очками.