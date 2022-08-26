Без боли и скальпеля: как визуально придать объем маленькой груди

Чтобы зона декольте выглядела эффектнее, можно прибегнуть к паре легких трюков

Фото: 0WomanHit.ru - МК 0WomanHit.ru - МК

Мода на большую грудь постепенно сменяется трендом на естественность: звезды одна за другой избавляются от имплантов, которые поставили несколько лет назад. Но иногда пышный бюст все же становится настоящей мечтой. Правда, ложиться под нож хирурга совсем не хочется. Что делать, если природа не одарила вас аппетитными формами? Прибегать к небольшим хитростям. Они точно не навредят здоровью, а некоторые из них даже помогут чувствовать себя значительно лучше.

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Никуда без спорта

Да, специальные упражнения для роста груди — миф и выдумка. Но поддерживая тело в тонусе, можно приподнять бюст, заставить его выглядеть более привлекательным. Во время тренировки не пропускайте упражнения для грудных мышц. Самыми эффективными считается планка, отжимания от пола или стены, а еще простое, но очень действенное упражнение — сжатие ладоней перед грудью. Выполняйте его 5—6 раз в день по 30 секунд и вскоре заметите, как подтянулась грудь.

Осанка

О том, как важна правильная осанка, говорят эксперты многих областей. Если вы хотите, чтобы грудь смотрелась больше — выпрямитесь! Когда девушка ходит или сидит согнувшись, ее бюст кажется меньше на размер. Отведите плечи назад и слегка сведите лопатки, так грудь выдвинется вперед. Теперь поднимите подбородок, чтобы бюст тоже слегка приподнялся. В первое время это положение может казаться очень дискомфортным, но вскоре вы привыкнете к нему, получив красивый силуэт и отсутствие болей в спине.

Правильное белье

В последнее время во многих городах появились специалисты по подбору белья — брафиттеры. Они определят модель бюстгальтера, которая подходит именно вам. Если хочется, чтобы грудь смотрелась эффектнее, выбирайте пуш-ап с чашечками в форме полулунок. Такой вариант белья соберет и приподнимет грудь, заставив ее казаться больше.

Акценты в одежде

Несколько простых лайфхаков помогут бюсту смотреться более эффектно. Используйте накладные карманы, они придадут зоне декольте дополнительный объем. Грудь можно подчеркнуть платьями и блузами с завышенной талией, а специальные вытачки и накладки сделают образ более гармоничным. Добавляют объем блестящие фактуры в области декольте и яркие принты.

Макияж для груди