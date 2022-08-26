Топ-5 самых распространенных ошибок в уходе за волосами

Редкое мытье, отказ от фена — эти и еще 3 другие популярные привычки вредят вашим волосам. Об этом WMJ.ru рассказала Анастасия Сидорова, автор курса по уходу за волосами, член союза трихологов, создатель собственного косметического бренда SID SYSTEMS.

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Редкое мытье головы

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Распространен миф о том, что чем реже моешь голову, тем это лучше для волос. На самом деле данные советы могу вредить волосам и коже головы. Редкое мытье может спровоцировать возникновение перхоти. Быть может, вы замечали за собой, что если плохо промоешь голову или затянешь с мытьем, то может появиться зуд и/или шелушение кожи головы. В последствии это может спровоцировать или усиливать выпадение волос, а также плохо сказывается на состоянии длины волос, провоцируя ломкость и сечение.

Избегание силиконов в средствах для волос

Многие ошибочно полагают, что силиконы вредны для нашего организма и волос. будто бы они забивают поры, волосы, не дают им «дышать» и еще многие другие объяснения вреда силиконов. на самом деле они активно используются в медицине и других областях, потому что нетоксичны и признаны безопасными.

Ни волосы, ни кожа дышать не могут, а силиконы являются газопроницаемыми компонентами, они пропускают кислород и пары воды. Кроме того, силиконы — не окклюзивные компоненты, как считают многие, т.е они не блокируют испарение воды через верхние слои кожи, в сравнении с вазелином (который тоже является хорошим компонентом). Силиконы не мешают другим компонентам проникать в кортекс волоса, но таких компонентов очень мало, все основные компоненты работают на поверхности.

Силиконы являются отличными пленкообразователями и отлично работают в кондиционерах и стайлинговых продуктах. Нашим волосам нужны пленкообразующие компоненты, они защищают волосы от потери кератина и повреждений.

Существует большой класс модифицированных и полимерных силиконов (amodimethicone, bis-aminopropyl dimethicone, dimethiconol), которые: 1. Уменьшают повреждения от горячих укладок; 2. обеспечивают защиту от повреждений, вызванных обесцвечиванием и окрашиванием; 3. защищают окрашенные волосы от вымывания красителя; 4. улучшают расчесывание; 5. разглаживают волосы; 6. добавляют блеск волосам.

Отказ от фена для волос

Раньше мы полагали, что лучше сушить волосы естественным путем, будто бы так безопаснее. Но ученые из медицинского колледжа Вонджоу опровергли этот факт. Они провели эксперимент, в котором высушили 4 группы локонов разными способами. В результате эксперимента выяснилось, что сушка волос при температуре от 95 градусов цельсия наблюдается самое сильное повреждение кутикула, а при 47 градусах — самое слабое. А при другой методике измерения повреждений кутикула повреждалась только при 95 градусов цельсия

Только естественно высушенная группа показала выпуклость, что говорит о повреждении комплекса клеточных мембран. Волос в мокром состоянии набухает и повреждает комплекс клеточных мембран. Для волос нехорошо длительно быть в мокром, влажном состоянии.

В связи с этим рекомендуется сушить волосы феном, используя низкий температурный режим и сушить на расстоянии 15 сантиметров.

Не защищать волосы и кожу головы от солнца

Кто-то специально не защищает волосы на солнце, желая, чтобы волосы «выгорели». Рассмотрим, какие последствия в данном случае можно ожидать. Во-первых, это может спровоцировать повреждение стержней волос. Волосы становятся сухими, ломкими. Это состояние необратимо, так как сам стержень не имеет функции регенерации. Мы можем помочь волосам использованием правильно подобранного ухода, но не «вылечим» это состояние.

Во-вторых, агрессивное воздействие солнца негативно сказывается и на коже головы. Это может спровоцировать возникновении алопеции. Рекомендуется носить головной убор, который гарантированно защитит кожу головы и волосы от нежелательных последствий.

Использование продуктов питания для устранения проблемы выпадения волос

При выпадении, истончении, плохом росте волос многие прибегают к народным средствам для решения проблемы. Скажу кратко: если вы увидели «результат» от использования луковой маски, втирания яиц и прочих способов, то скорее всего проблема прошла самостоятельно. Например, волосы могут кратковременно выпадать на фоне перенесенного группа. Часто такое выпадение заканчивается самостоятельно, но многие приписывают результат домашним методам.

Почему данные средства не эффективны? Если рассматривать использование лука и яиц, то их эффективность не доказана. Яйцо содержит в себе биотин и кажется, что это как-то хорошо скажется на волосах, но биотин нужно употреблять внутрь и увидеть от него эффект можно в случае, если есть дефицит биотина. Не эффективности в нанесении витаминов на кожу головы для борьбы с выпадением и стимуляции роста волос.