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32 минуты назад

Девушка выбрала работу мастера маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом nickieshairbeauty выбрала работу мастера маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Девушка стала мастером маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что ей пришлось столкнуться с неодобрением со стороны окружающих, когда она сообщила о своем решении освоить профессию мастера ногтевого сервиса.

«Мне говорили: "Ты не сможешь хорошо зарабатывать, будучи маникюршей, иди займись нормальным делом"»,

— призналась юзерша.

Однако автор видео заявила, что ей удалось достичь успеха в выбранной области и со временем ее минимальный годовой доход начал составлять 50,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллиона рублей).

«Не позволяйте никому говорить вам, что вы занимаетесь несерьезной работой»,

— призвала nickieshairbeauty.

Красота,
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