Девушка стала мастером маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей

Блогерша с никнеймом nickieshairbeauty выбрала работу мастера маникюра вопреки насмешкам и стала миллионершей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
Девушка рассказала, что ей пришлось столкнуться с неодобрением со стороны окружающих, когда она сообщила о своем решении освоить профессию мастера ногтевого сервиса.
«Мне говорили: "Ты не сможешь хорошо зарабатывать, будучи маникюршей, иди займись нормальным делом"»,
— призналась юзерша.
Однако автор видео заявила, что ей удалось достичь успеха в выбранной области и со временем ее минимальный годовой доход начал составлять 50,4 тысячи фунтов стерлингов (примерно 3,6 миллиона рублей).
«Не позволяйте никому говорить вам, что вы занимаетесь несерьезной работой»,
— призвала nickieshairbeauty.