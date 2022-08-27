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31 минуту назад

Названы продукты для восстановления кожи после солнца

Lenta.ru

Диетолог Антон Брыкин в беседе с RT перечислил продукты, употребление которых поможет восстановить кожу после долгого пребывания на солнце.

Названы продукты для восстановления кожи после солнца
Фото: UnsplashUnsplash

Специалист напомнил, что за гладкость и питание кожи отвечает коллаген. Именно он расщепляется под действием ультрафиолета.

«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь», — указал эксперт.

По словам Брыкина, высоким содержанием витамина D отличаются печень трески, лосось, консервированный тунец, куриные яйца. В рационе также должны присутствовать шпинат, капуста брокколи, авокадо, кешью, миндаль, семена подсолнечника, томаты и натуральный йогурт.

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