Названы продукты для восстановления кожи после солнца

«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь», — указал эксперт.