Парикмахер раскрыла три способа улучшить состояние волос

Профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла три простых способа улучшить состояние волос. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Сделать пряди более здоровыми поможет ежедневный массаж головы. По словам специалистки, он имеет ряд преимуществ, в том числе способствует снятию мышечного напряжения кожи.

«Таким образом вы стимулируете кровоток, что важно, потому что кровь доставляет питательные вещества к фолликулам и позволяет волосам расти», — отметила она.