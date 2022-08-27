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2 часа назад

Парикмахер раскрыла три простых способа улучшить состояние волос

Lenta.ru

Профессиональный парикмахер Рэйчел Валентайн из Лондона раскрыла три простых способа улучшить состояние волос. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Парикмахер раскрыла три способа улучшить состояние волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сделать пряди более здоровыми поможет ежедневный массаж головы. По словам специалистки, он имеет ряд преимуществ, в том числе способствует снятию мышечного напряжения кожи.

«Таким образом вы стимулируете кровоток, что важно, потому что кровь доставляет питательные вещества к фолликулам и позволяет волосам расти», — отметила она.

В то же время эксперт призвала увеличить количество употребляемой белковой пищи, а также заменить вредящие шевелюре аксессуары на атласные резинки или резинки-пружинки.

Красота,
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