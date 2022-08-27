Частые ошибки при рисовании стрелок: учимся их избегать

Стрелки не выйдут из моды никогда – это вечная классика, которую любят и девушки, и зрелые дамы. Однако любить – не значит уметь делать в соответствии с правилами. Изучим самые распространенные ошибки, которые не увеличивают глаза, а совсем наоборот.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Ошибка 1. Зазор между стрелкой и линией ресниц

Рисовать стрелку необходимо точно параллельно линии роста ресничек. Для этого большим пальцем левой руки оттяните верхнее веко кверху и прокрасьте корни ресниц снизу. Легко и очень действенно!

Ошибка 2. Подводка лишь по нижнему веку

Она визуально уменьшает размер глаз. Лучше рисовать подводку не по всему нижнему веку, а только по внешней стороне, тогда как на верхнем веке непременно нарисовать стрелку. Когда это сделано, нужно опустить веко и растушевать краску на внешнем уголке. Так макияж будет более естественным, а глаза будут выглядеть крупными и выразительными.

Ошибка 3. «Готические» глаза