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2 часа назад

Частые ошибки при рисовании стрелок, которые зрительно уменьшают глаза

Провинция.ру

Стрелки не выйдут из моды никогда – это вечная классика, которую любят и девушки, и зрелые дамы. Однако любить – не значит уметь делать в соответствии с правилами. Изучим самые распространенные ошибки, которые не увеличивают глаза, а совсем наоборот.

Частые ошибки при рисовании стрелок: учимся их избегать
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Ошибка 1. Зазор между стрелкой и линией ресниц

Рисовать стрелку необходимо точно параллельно линии роста ресничек. Для этого большим пальцем левой руки оттяните верхнее веко кверху и прокрасьте корни ресниц снизу. Легко и очень действенно!

Ошибка 2. Подводка лишь по нижнему веку

Она визуально уменьшает размер глаз. Лучше рисовать подводку не по всему нижнему веку, а только по внешней стороне, тогда как на верхнем веке непременно нарисовать стрелку. Когда это сделано, нужно опустить веко и растушевать краску на внешнем уголке. Так макияж будет более естественным, а глаза будут выглядеть крупными и выразительными.

Ошибка 3. «Готические» глаза

Не стоит закрашивать черным карандашом всё веко, готы давно уже не в моде. Лучше растушуйте краску по всей подвижной части века, а сверху нанесите дозированное количество блестящих теней. Затем нужно еще раз всё растушевать – и получится броский, но совсем не «ведьминский» макияж.

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