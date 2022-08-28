Пластический хирург предупредил об опасности увеличения губ

«Вводят все кому не лень, включая даже лиц без медобразования. Это катастрофа. Это бизнес на здоровье людей. Косметолог по идее — это дерматовенеролог, прошедший ординатуру по дерматовенерологии, то есть это серьезный доктор, плюс к этому еще дополнительно косметологическое образование. Тогда это вменяемый нормальный специалист», — заявил хирург.