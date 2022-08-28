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3 часа назад

Пластический хирург предупредил об опасности увеличения губ

Lenta.ruиещё 1

Пациенты, которые решили сделать процедуру увеличения губ не у профильных специалистов, рискуют получить некроз. Об этом предупредил в беседе с Ura.ru заведующий отделом онкопластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена, челюстно-лицевой и пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Давыдов.

Пластический хирург предупредил об опасности увеличения губ
Фото: Лента.руЛента.ру

Давыдов отметил, что больше всего такое осложнение рискуют получить люди, которые выбирают процедуру коррекции губ. Специалист также подчеркнул, что очень опасно ходить к косметологу, у которого нет медицинского образования.

«Вводят все кому не лень, включая даже лиц без медобразования. Это катастрофа. Это бизнес на здоровье людей. Косметолог по идее — это дерматовенеролог, прошедший ординатуру по дерматовенерологии, то есть это серьезный доктор, плюс к этому еще дополнительно косметологическое образование. Тогда это вменяемый нормальный специалист», — заявил хирург.

Ранее стало известно, что TikTok-блогерша с никнеймом freakyprincess33 увеличивала губы после каждого расставания с возлюбленным и осталась с испорченным лицом. Назло последнему бойфренду юзерша записалась к косметологу и сделала очередную процедуру введения филлера. На размещенных кадрах видно, что губы девушки сильно отекли, опухли и раздулись до больших размеров.

Красота,Дмитрий Давыдов,
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