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27 минут назад

52-летняя Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности

Lenta.ru

Американская певица и актриса Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности в интервью журналу Page Six. Материал опубликован на сайте издания.

Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности
Фото: Lenta.ruLenta.ru

52-летняя знаменитость снялась для обложки портала, позируя в блестящем комбинезоне с пайетками и прозрачными рукавами. В разговоре с журналистами поп-исполнительница призналась, что стремится выглядеть хорошо в любом возрасте, поэтому тщательно ухаживает за собой. В частности, она придерживается правильного питания и регулярно тренируется.

«Увлажнение кожи — еще один секрет. Мне нравится, когда мое лицо выглядит здоровым, а это достигается посредством постоянного увлажнения»,

— заявила Стефани и добавила, что правильно подобранный макияж также способен кардинально изменить внешность.

«Я работаю с лучшими визажистами ради того, чтобы добиться идеального образа»,

— заключила она.

Красота,Гвен Стефани,
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