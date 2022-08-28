Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности

52-летняя знаменитость снялась для обложки портала, позируя в блестящем комбинезоне с пайетками и прозрачными рукавами. В разговоре с журналистами поп-исполнительница призналась, что стремится выглядеть хорошо в любом возрасте, поэтому тщательно ухаживает за собой. В частности, она придерживается правильного питания и регулярно тренируется.