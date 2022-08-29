Как сохранить молодость кожи осенью - советы косметолога

Специалист рекомендует не забывать о комплексном очищении лица. Не стоит при этом избегать посещения кабинета опытного профильного врача.

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Смена сезонов – крайне непростой период для кожи лица. Переход из летнего периода в осенне-зимний требует куда больше финансовых затрат, а также терпения и выдержки. Однако выход есть всегда. Как подготовить лицо к осени удобными способами, рассказала врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая. Её рекомендации приводит ИА DEITA.RU со ссылкой на "Невские новости".

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Осенью как никогда важно вовремя начать курс применения средств на основе ретинола (витамина А). В дневное время суток также не стоит забывать о кремах с солнцезащитным фактором, считает Дышлевая.

«Совет номер один – использовать активные компоненты в косметике. Кислоты и ретинол применяются как в уходе за зрелой кожей, так как обладают мощным омолаживающим действием, так и за проблемной и жирной кожей — помогает справляться с высыпаниями и помогают взять под контроль себум. Поэтому обратите внимание на средства с гликолиевой кислотой (для зрелой и жирной/проблемной кожи), АНА и ВНА-кислотами и салициловой кислотой для жирной и проблемной кожи», — цитирует специалиста «Вечерняя Москва».

Косметику с так называемыми активными компонентами следует применять постепенно, дабы дать коже привыкнуть к новым условиям. Так, при использовании гликолевой кислоты на первых порах могут появляться покраснения и чувство жжения. Ретинол же приводит к небольшим, но шелушениям. Дышлевая рекомендует не забывать о комплексном очищении кожи.

«Осенью к базовому очищению мы добавляем дополнительное, — продолжает эксперт. — Для этой цели в домашних условиях мы используем механическое очищение – скрабирование кожи или с помощью кислот – пилинги-скатки. Пилинги-скатки позволяют быстро отшелушить верхний слой эпидермиса, делают кожу гладкой и блестящей. Конечно, профессиональную процедуру такое средство не заменит, но в качестве дополнительного очищения в домашних условиях пилинг-скатка работает прекрасно. После применения пилинга не забывайте тонизировать кожу с помощью тоника и наносить крем с SPF».