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1 час назад

Врач предупредил об опасности популярного способа уменьшения носа

Lenta.ru

Популярный в социальных сетях способ уменьшения носа без операции насторожил врачей. Об этом сообщает Daily Star.

Врач предупредил об опасности уменьшения носа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, блогерши принялись массово публиковать ролики, в которых они демонстрируют технику массажа, якобы помогающую изменить форму носа без посещения косметолога и хирурга. Согласно методу, необходимо приподнять кончик носа пальцем и раздуть ноздри. По словам инфлюэнсеров, такое упражнение следует выполнять ежедневно по 50 раз.

Пластический хирург Марк Хоасе в свою очередь предупредил юзеров об опасности указанного лайфхака. По словам медика, подобное механическое воздействие не изменит форму носа, однако может вызвать появление мелких мимических морщин.

«Такие морщины тяжело убрать даже с помощью уколов. Лучше обратиться к профессионалам, которые подскажут правильные процедуры или ринопластику», — заключил он.

Красота,
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