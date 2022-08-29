Врач предупредил об опасности уменьшения носа

Популярный в социальных сетях способ уменьшения носа без операции насторожил врачей. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, блогерши принялись массово публиковать ролики, в которых они демонстрируют технику массажа, якобы помогающую изменить форму носа без посещения косметолога и хирурга. Согласно методу, необходимо приподнять кончик носа пальцем и раздуть ноздри. По словам инфлюэнсеров, такое упражнение следует выполнять ежедневно по 50 раз.

Пластический хирург Марк Хоасе в свою очередь предупредил юзеров об опасности указанного лайфхака. По словам медика, подобное механическое воздействие не изменит форму носа, однако может вызвать появление мелких мимических морщин.