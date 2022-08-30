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2 часа назад

Джиджи Хадид устроила фотосессию в прозрачной блузе и без макияжа

Газета.Ruиещё 1

27-летняя супермодель Джиджи Хадид показала, как выглядит без макияжа и укладки. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Джиджи Хадид устроила фотосессию в прозрачной блузе и без макияжа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях модель лежит в прозрачной блузе на кровати. Джиджи Хадид показала естественную красоту, позируя без макияжа и укладки. К серии снимков она добавила: «Лето на «Малберри-стрит». От моей Беллы Хадид».

Поклонники отметили красоту модели и написали в комментариях: «А тебе идет естественность», «Идеал красоты и харизмы», «Бомбическая Хадид» «Невероятная красотка», «Отлично выглядите», «Вам особенно хорошо без макияжа и укладки», «Настоящая супермодель», «Вы такие красивые и разные с сестрой».

Этим летом супермодель запустила собственный бренд трикотажа. Это не первый опыт Джиджи Хадид в качестве дизайнера. В апреле 2022 года модель вместе с подругой детства Франческой Айелло приняла участие в создании коллекции купальников для мам и детей для бренда Frankies Bikinis.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, Джиджи Хадид в образе ведьмы снялась для обложки итальянского Vogue.

Красота,Белла Хадид,
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