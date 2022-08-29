Как ухаживать за кожей после загара?

Лето — время яркого солнца и красивого загара. Как ухаживать за кожей после долгого пребывания на солнце, рассказывает Ксения Вебер, косметолог, эксперт интернет-магазина Shopping Live.
Первое, что важно помнить, загорать вредно. Фотоповреждения кожи являются причиной онкологических заболеваний и занимают первые позиции среди причин старения. Тем не менее, если загара никак нельзя избежать, возможно, загорелая кожа — это часть вашего образа или профессии, задача — использовать косметические средства, которые минимизируют повреждения кожи от солнечных лучей. Кстати полезно вспомнить, что сам по себе загар — это механизм защиты от солнца. Для кожи пребывание на солнце большой стресс. Средства после загара нужно приобретать в специализированных линейках, если таковые есть у вашего любимого бренда.
Обычно это легкие, невесомые средства с охлаждающим эффектом, с восстанавливающими компонентами в составе. Однако с задачей может справиться и обычный увлажняющий крем на липидовосстанавливающей базе, с антиоксидантами в составе. Уход за кожей после загара ничем особенным не отличается от повседневной рутины. Главное — восстановить эпидермальный барьер, то есть использовать косметику, в которой содержатся церамиды, жирные кислоты, холестерол. Это залог здоровья. Кроме того, не стоит забывать про компоненты, стимулирующие выработку коллагена, поскольку загар негативно влияет на этот процесс. У тех, кто постоянно загорает, снижение выработки коллагена носит хронический характер.
К коллагеностимулирующим активам относятся витамин С, сигнальные пептиды. Особое внимание уделяем антиоксидантам, поскольку солнце и инсоляция — это источник свободных радикалов. Свою кожу важно защищать и во время загара, и после него, обязательно нужно использовать средства с альфа-липоевой кислотой, пикногенолом, витамином С, антиоксидантными экстрактами, это может быть экстракт зеленого чая или малины. Если произошел солнечный ожог, на профессиональном языке его называют солнечной эритемой, то какое-то время желательно не использовать никаких средств. Домашние методы, как например, сметана и прочее, наносят только урон. Если солнечная эритема незначительная, то она пройдет сама в течение суток-двух. Если ожог серьезный, то нужно приобрести в аптеке специализированные препараты, задача которых снять раздражение. Можно использовать спреи с пантенолом. В идеальном варианте при сильном ожоге необходимо показаться дерматологу, который на основе осмотра подберет правильное средство для лечения. Фото: свободные интернет-источники