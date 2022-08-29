Как ухаживать за кожей после загара?

Лето — время яркого солнца и красивого загара. Как ухаживать за кожей после долгого пребывания на солнце, рассказывает Ксения Вебер, косметолог, эксперт интернет-магазина Shopping Live.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Первое, что важно помнить, загорать вредно. Фотоповреждения кожи являются причиной онкологических заболеваний и занимают первые позиции среди причин старения. Тем не менее, если загара никак нельзя избежать, возможно, загорелая кожа — это часть вашего образа или профессии, задача — использовать косметические средства, которые минимизируют повреждения кожи от солнечных лучей. Кстати полезно вспомнить, что сам по себе загар — это механизм защиты от солнца. Для кожи пребывание на солнце большой стресс. Средства после загара нужно приобретать в специализированных линейках, если таковые есть у вашего любимого бренда.

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Обычно это легкие, невесомые средства с охлаждающим эффектом, с восстанавливающими компонентами в составе. Однако с задачей может справиться и обычный увлажняющий крем на липидовосстанавливающей базе, с антиоксидантами в составе. Уход за кожей после загара ничем особенным не отличается от повседневной рутины. Главное — восстановить эпидермальный барьер, то есть использовать косметику, в которой содержатся церамиды, жирные кислоты, холестерол. Это залог здоровья. Кроме того, не стоит забывать про компоненты, стимулирующие выработку коллагена, поскольку загар негативно влияет на этот процесс. У тех, кто постоянно загорает, снижение выработки коллагена носит хронический характер.