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2 часа назад

Названо модное окрашивание для темных волос на осень

Lenta.ruиещё 1

Редакторы журнала The Symbol назвали модное окрашивание для темных волос на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об окрашивании «шоколадная вишня», которое подразумевает шоколадный оттенок с легкими красными переливами. По словам экспертов, данный цвет придет на замену черной и холодной каштановой гамме, поскольку смотрится на волосах дороже и эффектнее.

Кроме того, специалисты отметили, окрашивание «шоколадная вишня» за счет красных переливов смягчает черты лица и подходит девушкам с любым типом внешности. Упомянутый цвет, в отличие от других медных оттенков, лучше держится на прядях и медленно из них вымывается.

Красота,
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