Названо модное окрашивание для темных волос на осень

Редакторы журнала The Symbol назвали модное окрашивание для темных волос на осень 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об окрашивании «шоколадная вишня», которое подразумевает шоколадный оттенок с легкими красными переливами. По словам экспертов, данный цвет придет на замену черной и холодной каштановой гамме, поскольку смотрится на волосах дороже и эффектнее.

Кроме того, специалисты отметили, окрашивание «шоколадная вишня» за счет красных переливов смягчает черты лица и подходит девушкам с любым типом внешности. Упомянутый цвет, в отличие от других медных оттенков, лучше держится на прядях и медленно из них вымывается.