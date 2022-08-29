Реальные отзывы: эффективны ли носки для педикюра

Носки для педикюра довольно давно появились на бьюти-рынке. Количество разновидностей и фирм, выпускающих этот товар растет ежегодно. "Рамблер" подготовил для вас материал, в котором поможет разобраться, на сколько эффективно такое средство.

Носки для педикюра отлично справляются со своими задачами: они выполняют химический пилинг, обновляя кожу стоп, избавляя от натоптышей, трещин и мозолей. Носочки бывают полиэтиленовыми или силиконовыми. Работают они благодаря составам, которые в виде геля находятся внутри. Составы бывают разными, но чаще всего встречаются на основе гиалуроновой кислоты, молочной, салициловой и гликолевой. Помимо этого в состав средства часто добавляются масла, глицерин или витамины в качестве увлажняющего и смягчающего компонента.

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Носки довольно просты в использовании – как правило, перед тем, как надеть их на час или полтора, стоит распарить ноги в теплой воде, но для некоторых достаточно и просто предварительно помазать ноги увлажняющим кремом. Инструкция по применению всегда напечатана на упаковке – не игнорируйте ее.

Перед применением также ознакомьтесь с противопоказаниями. Зачастую они предполагают особенно осторожное применение беременными, людьми, подверженными аллергическим реакциям, имеющим открытые раны или кровоточащие трещины на стопах, а также индивидуальную непереносимость определенных компонентов, входящих в состав геля.

Обратите внимание и на то, что эффект не должен быть моментальным – носки для педикюра запускают процесс обновления кожи и избавления от омертвевших клеток, который может длиться около недели. Но и сохранится эффект на продолжительный срок. Применять носки не стоит чаще одного раза в месяц.

Реальные отзывы

Отличный результат , который сохраняется в течение нескольких месяцев, продукция прилично экономит ваши деньги, получаете положительные эмоции. Без разочарований. Один раз попробуете – не захотите с ними расстаться. Таково восхищение. Я однозначно всем рекомендую эти носочки.

Пятки у меня очень сухие и с шелушением. Чтобы усилить эффект от маски я сверху надела носочки, держала около 30 минут. Во время применения на ногах ощущалась приятная прохлада. Но ходить в них неудобно, лучше лежать или сидеть, а то ноги скользят. После того как я сняла маску, на ногах осталась еще жидкость, я равномерно распределила её по стопам, как крем. Результат маски меня очень порадовал, от шелушений не осталось ни следа, а пяточки стали мягкими и приятными на ощупь.

Результат радует не всех покупателей, однако важно понимать, что многое зависит от производителя, а ассортимент подобных масок для ног очень широк.

Я надела и ходила в них по дому 40 минут. В течении этого времени чувствовала только влагу. Ближе к 40 минутам стало тепло. Я их сняла и смыла водой остатки маски. В первый и второй день ничего не происходило, на 3 день кожа стала более сухой. И дальше кожа была просто сухая, пока я не взяла в руки пензу. Никого шелушения я не дождалась вообще. Зачем тратить деньги, если ничего не произошло.