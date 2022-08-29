Пластика скул — все что нужно знать и даже больше

На сегодняшний день пластика скул является одной из самых востребованных косметологических процедур, уступающих по популярности только ботулинотерапии и коррекции губ. С пластическим хирургом Лией Гавашели разбираемся, какие существуют показания и противопоказания к проведению пластики скул, какими препаратами делается коррекция и на какой срок хватает результата.

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Пластика скул относиться к категории инъекционных процедур по коррекции контуров лица (контурная пластика), позволяющих достаточно быстро получить желаемый результат без периода восстановления и осложнений.

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При пластике скул необходимо учитывать цели и задачи, для чего это нужно. Пластика скул может проводиться с целью восстановления утраченного объема, например, после похудения. Также у пациента может возникнуть желание добавить объем в области скул, которого раньше у него не было (невыраженность скуловой зоны) — данное вмешательство можно отнести к реконструкции лица, которая дает возможность изменить его форму.

Существующие сегодня модные тенденции в сфере эстетической медицины говорят нам о том, что скуловой зоне в настоящее время уделяется большое внимание.

Если мы обратим внимание на фотографии звезд кино, моделей, известных певиц, то у всех них скуловая зона достаточно выраженная. Большая часть из них, чтобы соответствовать веяниям моды предварительно прибегает к хирургическому удалению комочков Биша и коррекции слизистой и уже после этого делает контурную пластику скул, чтобы получить красивую форму лица.

Некоторым достаточно введения в скуловую зону филеров и коррекции углов нижней челюсти, чтобы получить необходимый эффект. Данные процедуры действительно очень популярны не только у медийных персон и знаменитостей, но и у всех тех, кто хочет выглядеть модно и соответствовать идеалам красоты.

Третий вариант — это антивозрастное восстановление утраченных объемов в скуловой зоне. К сожалению, с возрастом большая часть из нас сталкивается с тем, что объемы утрачиваются, а лицо начинает фактически «сползать» вниз. Приостановить этот процесс может помочь в том числе и контурная пластика скул, которая помогает скорректировать визуальные несовершенства, добавив там, где это необходимо, объем.

Коррекция скуловой зоны проводится, как правило, двумя видами препаратов — это филеры на основе гиалуроновой кислоты или препаратами-стимуляторами коллагена. Для коррекции данной зоны применяются достаточно плотные препараты со стабилизированной гиалуроновой кислотой. Они вводятся под кожу, что позволяет создать необходимый объем в скуловой зоне, тем самым скорректировав недостатки и получив ту форму, которая была изначально запланирована.

При введении филеров или препаратов-стимуляторов коллагена в обязательном порядке учитывать гендер: так как у женщин и у мужчин коррекция скуловой зоны проводится по-разному. У мужчин больше в медиальную сторону, а у женщин — в латеральную сторону, то есть в сторону расширения скуловой зоны для того, чтобы придать лицу форму «сердечка» или перевернутого треугольника, что будет соответствовать современным стандартам красоты.

Эффект контурной пластики держится в среднем от 8–12 месяцев, потом скорее всего потребуется новая коррекция. То, насколько долго продержится результат зависит от индивидуальных особенностей организма, в частности от метаболизма: поэтому кто-то может прибегнуть к коррекции скуловой зоны уже через полгода после процедуры, а кому-то это придется сделать через 14 месяцев.