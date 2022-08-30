История мужского макияжа от Чарли Чаплина до суперзвезд Тиктока

К 2022 году декоративная косметика перестала ассоциироваться только с женщинами. Сегодня мужчины носят макияж и осваивают контуринг, а бренды стараются специально для них — снимают в кампейнах парней-моделей и выпускают хайлайтеры для мужской аудитории. Но так было далеко не всегда: мужскому макияжу пришлось пройти длинный путь до современного принятия.
Мужской макияж того времени неотделим от Голливуда, так как существовал он, по большому счету, только на экранах. Эпоха немого кино запомнилась мейком Чарли Чаплина и Рудольфо Валентино — оба подводили глаза черным, чтобы те выразительнее смотрелись на экране. Тенденция сохранилась и в 1930-е годы, когда появились первые звуковые фильмы. К тому моменту студии вкладывали огромное количество денег в то, чтобы трансформировать актеров в голливудских звезд, а визажисты и косметологи постоянно присутствовали на съемочных площадках. При этом образы актеров, которые транслировали с экранов, были максимально мужественными. Многие зрители и подумать не могли, что любимые герои вестернов и военных драм носят косметику — макияж на мужчинах в реальной жизни считался чем-то невозможным.
Время, когда голливудских актеров подвинули новые звезды — исполнители рок-н-ролла. У истоков жанра стоял музыкант Литл Ричард, который до старта музыкальной карьеры подрабатывал в травести-шоу под псевдонимом принцесса Лавонна. «Я носил макияж и накладные ресницы, когда мужчины не решались на это», — вспоминал Ричард. Попав в рок-н-ролл, он назвал себя «королем и королевой» жанра, что во многом связано с образом музыканта. Он часто подводил глаза черным, время от времени красил губы или усыпал лицо глиттером. Его образ с черной подводкой позднее скопировал Элвис Пресли, что отобразили в недавнем байопике о музыканте — там исполнитель главной роли Остин Батлер тоже появляется на сцене с накрашенными глазами и фирменным начесом.
Рядовые американцы, которые не могли похвастаться авторитетом Элвиса и Литл Ричарда, макияж не носили по двум причинам. Первая упиралась в стереотипы о мужественности, вторая — в любопытный закон о маскараде, согласно которому человек с косметикой или гримом на лице расценивался как преступник и мог быть заключен под стражу. Закон стал инструментом давления на американское ЛГБТ-сообщество, представители которого — геи, трансгендеры и дрэг-артисты, — часто красились. Трансгендер и активистка Марша П. Джонсон вспоминала, что на протяжении 1960-х она постоянно попадала в тюрьму только за то, что появлялась с макияжем на улице.
Десятилетие, в котором тренды в мужском макияже продолжили продвигать музыканты. Балом правила черная подводка, градус значимости которой снизился с приходом британского музыканта Дэвида Боуи. Большой знаток косметики, он закупался декоративкой по всему миру: рисовую пудру вез из Японии, золотые пигменты — из Германии, кайалы — из Индии. Яркий макияж был неотъемлемой частью альтер-эго Боуи — Зигги Стардаста и Алладина Сейна, макияж которых разработал визажист Пьер Ларош. Тот отметился и сотрудничеством с Миком Джаггером, который нанял Лароша в качестве своего личного визажиста для американского турне Rolling Stones 1975 года, и работой в кино — именно Пьер отвечал за грим доктора Фертера в культовом «Шоу ужасов Рокки Хоррора».
В США за разрушение гендерных стереотипов отвечала публика клуба CBGB — места, которое вошло в историю как колыбель американского панка. В зале можно было увидеть большого любителя черной подводки и помады Лу Рида из группы Velvet Underground, на сцене — банду New York Dolls. Перед концертами они опустошали гардеробы и косметички своих подружек, чтобы выйти к зрителям при полном параде: на огромных каблуках, с начесами, яркой помадой и румянами на скулах.
За происходящим в CBGB пристально наблюдал британский денди Малкольм Макларен. Какое-то время он продюсировал New York Dolls и даже пытался навязать парнями новый имидж, но не срослось. В 1974 году Макларен вернулся в Лондон, где вызвался продвигать молодую и еще не известную группу Sex Pistols — праотцов британского панка. С их подачи Соединенное Королевство охватила панк-эпидемия: парни, не отставая от девушек, красили волосы и рисовали неровные стрелки до самых ушей.
Время театрального мужского макияжа. Смена тенденций связана с переменами в панк-подполье, где вчерашние хулиганы в рваных майках переоделись в новых романтиков — последователей музыкального стиля и субкультуры New Romantic. Изменилось не только звучание, но и образы музыкантов: они стали андрогиннее, а макияж — гораздо сложнее. Так, исполнитель Бой Джордж наносил румяна в технике дрейпинг, а веки красил всеми цветами радуги и рисовал геометричные стрелки.
Ключевым визажистом стиля New Romantic принято считать австралийца Ричарда Шараха. Он красил не только представителей новой сцены, пришедшей на смену панку: cреди клиентов Шараха значилась известный дрэг-артист Дивайн и все тот же Дэвид Боуи — Ричард создал для музыканта мейк в стиле Пьеро для обложки альбома Ashes to Ashes.
Десятилетие гротескного мужского макияжа, который менялся в зависимости от музыкального стиля. Среди рокеров тренды — и довольно мрачные — задавал Мэрилин Мэнсон, который выходил на сцену с выбеленной кожей, алыми губами и густыми смоки. В клубной среде правила нью-йоркская формация Club Kids под предводительством Майкла Элига и Джеймса Сент-Джеймса. Их бьюти-привычки хоть и перекликались с наследием новых романтиков, но были гораздо театральнее. Элиг мог прийти на ток-шоу Geraldo с накрашенными красным губами, ушами и носом, на вечеринках носил клоунский румянец и усыпанные глиттером ресницы-перья.
Очередное триумфальное возвращение черной подводки, носили которую главные представители поп-панка, эмо и готик-сцены. Утонченный финский парень Вилле Вало из группы HIM подводил глаза при каждом удобном случае, а для клипов — например, Join Me in Death — делал смоки и красил губы розовой помадой. В клуб любителей подводки входили Джаред Лето, Пит Вентц из Fall Out Boy и фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг. Кстати, бывшая владелица бренда KVD Beauty Кэт Вон Ди называла Армстронга «королем подводки» и в 2018 году выпустила в коллаборации с ним черный карандаш Basket Case.
Эпоха, окончательно доказавшая, что макияж существует для всех. В 2016 году бренд CoverGirl объявил, что лицом марки впервые станет парень — 17-летний бьюти-ютубер Джеймс Чарльз — после чего обложки и кампейны запестрели фотографиями мужчин с макияжем. Модель Лука Саббат с голубыми тенями на веках снялся в рекламе Milk Makeup, певец Трой Сиван стал лицом линейки декоративной косметики Glossier Pay. Конечно, мужчины в бьюти-кампейнах не сразу были приняты аудиторией: в 2019 году представители NYX в России решили убрать бьюти-блогера Уэсли Бенджамина Картера с рекламного постера, что вызвало волну критики в социальных сетях. Ситуацию российский офис никак не прокомментировал.
К 2020 году мужской макияж нормализовали окончательно, а за инди-марками, которые первыми начали транслировать инклюзивную красоту, подтянулись бренды старой школы. Так дом Chanel релизнул коллекцию Boy de Chanel, куда вошел полный набор средств для ежедневного мейкапа: тональный флюид, консилер и карандаш для глаз.
Выделить доминирующую тенденцию в мужском макияже сегодня сложно. Парни из Тиктока красят кончики носов розовым румянцем, музыкант Machine Gun Kelly клеит на лицо жемчужины, рэпер Lil Nas X носит накладные золотые стрелки. Есть и те, кто пропагандирует натуральный макияж — так, бейсболист и бывший партнер Дженнифер Лопес Алекс Родригес выпустил консилер Blur Stick специально для мужчин. Аналитики утверждают, что спрос на мужскую декоративную косметику неуклонно растет, поэтому главные запуски и тренды еще ждут нас впереди.