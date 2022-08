История мужского макияжа от Чарли Чаплина до суперзвезд Тиктока

1920-1930-е годы: голливудский макияж

1950-1960-е годы: черная подводка и запрет на косметику

1970-е годы: макияж Дэвида Боуи и панков

1980-е годы: новые романтики

Ключевым визажистом стиля New Romantic принято считать австралийца Ричарда Шараха. Он красил не только представителей новой сцены, пришедшей на смену панку: cреди клиентов Шараха значилась известный дрэг-артист Дивайн и все тот же Дэвид Боуи — Ричард создал для музыканта мейк в стиле Пьеро для обложки альбома Ashes to Ashes.

1990-е годы: алые губы Мэрилина Мэнсона и накладные ресницы Club Kids

2000-е годы: снова черная подводка

Очередное триумфальное возвращение черной подводки, носили которую главные представители поп-панка, эмо и готик-сцены. Утонченный финский парень Вилле Вало из группы HIM подводил глаза при каждом удобном случае, а для клипов — например, Join Me in Death — делал смоки и красил губы розовой помадой. В клуб любителей подводки входили Джаред Лето, Пит Вентц из Fall Out Boy и фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг. Кстати, бывшая владелица бренда KVD Beauty Кэт Вон Ди называла Армстронга «королем подводки» и в 2018 году выпустила в коллаборации с ним черный карандаш Basket Case.