История мужского макияжа от Чарли Чаплина до суперзвезд Тиктока

К 2022 году декоративная косметика перестала ассоциироваться только с женщинами. Сегодня мужчины носят макияж и осваивают контуринг, а бренды стараются специально для них — снимают в кампейнах парней-моделей и выпускают хайлайтеры для мужской аудитории. Но так было далеко не всегда: мужскому макияжу пришлось пройти длинный путь до современного принятия.

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1920-1930-е годы: голливудский макияж

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Мужской макияж того времени неотделим от Голливуда, так как существовал он, по большому счету, только на экранах. Эпоха немого кино запомнилась мейком Чарли Чаплина и Рудольфо Валентино — оба подводили глаза черным, чтобы те выразительнее смотрелись на экране. Тенденция сохранилась и в 1930-е годы, когда появились первые звуковые фильмы. К тому моменту студии вкладывали огромное количество денег в то, чтобы трансформировать актеров в голливудских звезд, а визажисты и косметологи постоянно присутствовали на съемочных площадках. При этом образы актеров, которые транслировали с экранов, были максимально мужественными. Многие зрители и подумать не могли, что любимые герои вестернов и военных драм носят косметику — макияж на мужчинах в реальной жизни считался чем-то невозможным.

1950-1960-е годы: черная подводка и запрет на косметику

Время, когда голливудских актеров подвинули новые звезды — исполнители рок-н-ролла. У истоков жанра стоял музыкант Литл Ричард, который до старта музыкальной карьеры подрабатывал в травести-шоу под псевдонимом принцесса Лавонна. «Я носил макияж и накладные ресницы, когда мужчины не решались на это», — вспоминал Ричард. Попав в рок-н-ролл, он назвал себя «королем и королевой» жанра, что во многом связано с образом музыканта. Он часто подводил глаза черным, время от времени красил губы или усыпал лицо глиттером. Его образ с черной подводкой позднее скопировал Элвис Пресли, что отобразили в недавнем байопике о музыканте — там исполнитель главной роли Остин Батлер тоже появляется на сцене с накрашенными глазами и фирменным начесом.

Рядовые американцы, которые не могли похвастаться авторитетом Элвиса и Литл Ричарда, макияж не носили по двум причинам. Первая упиралась в стереотипы о мужественности, вторая — в любопытный закон о маскараде, согласно которому человек с косметикой или гримом на лице расценивался как преступник и мог быть заключен под стражу. Закон стал инструментом давления на американское ЛГБТ-сообщество, представители которого — геи, трансгендеры и дрэг-артисты, — часто красились. Трансгендер и активистка Марша П. Джонсон вспоминала, что на протяжении 1960-х она постоянно попадала в тюрьму только за то, что появлялась с макияжем на улице.

1970-е годы: макияж Дэвида Боуи и панков

Десятилетие, в котором тренды в мужском макияже продолжили продвигать музыканты. Балом правила черная подводка, градус значимости которой снизился с приходом британского музыканта Дэвида Боуи. Большой знаток косметики, он закупался декоративкой по всему миру: рисовую пудру вез из Японии, золотые пигменты — из Германии, кайалы — из Индии. Яркий макияж был неотъемлемой частью альтер-эго Боуи — Зигги Стардаста и Алладина Сейна, макияж которых разработал визажист Пьер Ларош. Тот отметился и сотрудничеством с Миком Джаггером, который нанял Лароша в качестве своего личного визажиста для американского турне Rolling Stones 1975 года, и работой в кино — именно Пьер отвечал за грим доктора Фертера в культовом «Шоу ужасов Рокки Хоррора».

В США за разрушение гендерных стереотипов отвечала публика клуба CBGB — места, которое вошло в историю как колыбель американского панка. В зале можно было увидеть большого любителя черной подводки и помады Лу Рида из группы Velvet Underground, на сцене — банду New York Dolls. Перед концертами они опустошали гардеробы и косметички своих подружек, чтобы выйти к зрителям при полном параде: на огромных каблуках, с начесами, яркой помадой и румянами на скулах.

За происходящим в CBGB пристально наблюдал британский денди Малкольм Макларен. Какое-то время он продюсировал New York Dolls и даже пытался навязать парнями новый имидж, но не срослось. В 1974 году Макларен вернулся в Лондон, где вызвался продвигать молодую и еще не известную группу Sex Pistols — праотцов британского панка. С их подачи Соединенное Королевство охватила панк-эпидемия: парни, не отставая от девушек, красили волосы и рисовали неровные стрелки до самых ушей.

1980-е годы: новые романтики

Время театрального мужского макияжа. Смена тенденций связана с переменами в панк-подполье, где вчерашние хулиганы в рваных майках переоделись в новых романтиков — последователей музыкального стиля и субкультуры New Romantic. Изменилось не только звучание, но и образы музыкантов: они стали андрогиннее, а макияж — гораздо сложнее. Так, исполнитель Бой Джордж наносил румяна в технике дрейпинг, а веки красил всеми цветами радуги и рисовал геометричные стрелки.

Ключевым визажистом стиля New Romantic принято считать австралийца Ричарда Шараха. Он красил не только представителей новой сцены, пришедшей на смену панку: cреди клиентов Шараха значилась известный дрэг-артист Дивайн и все тот же Дэвид Боуи — Ричард создал для музыканта мейк в стиле Пьеро для обложки альбома Ashes to Ashes.

1990-е годы: алые губы Мэрилина Мэнсона и накладные ресницы Club Kids

Десятилетие гротескного мужского макияжа, который менялся в зависимости от музыкального стиля. Среди рокеров тренды — и довольно мрачные — задавал Мэрилин Мэнсон, который выходил на сцену с выбеленной кожей, алыми губами и густыми смоки. В клубной среде правила нью-йоркская формация Club Kids под предводительством Майкла Элига и Джеймса Сент-Джеймса. Их бьюти-привычки хоть и перекликались с наследием новых романтиков, но были гораздо театральнее. Элиг мог прийти на ток-шоу Geraldo с накрашенными красным губами, ушами и носом, на вечеринках носил клоунский румянец и усыпанные глиттером ресницы-перья.

2000-е годы: снова черная подводка

Очередное триумфальное возвращение черной подводки, носили которую главные представители поп-панка, эмо и готик-сцены. Утонченный финский парень Вилле Вало из группы HIM подводил глаза при каждом удобном случае, а для клипов — например, Join Me in Death — делал смоки и красил губы розовой помадой. В клуб любителей подводки входили Джаред Лето, Пит Вентц из Fall Out Boy и фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг. Кстати, бывшая владелица бренда KVD Beauty Кэт Вон Ди называла Армстронга «королем подводки» и в 2018 году выпустила в коллаборации с ним черный карандаш Basket Case.

2010-2020-е годы

Эпоха, окончательно доказавшая, что макияж существует для всех. В 2016 году бренд CoverGirl объявил, что лицом марки впервые станет парень — 17-летний бьюти-ютубер Джеймс Чарльз — после чего обложки и кампейны запестрели фотографиями мужчин с макияжем. Модель Лука Саббат с голубыми тенями на веках снялся в рекламе Milk Makeup, певец Трой Сиван стал лицом линейки декоративной косметики Glossier Pay. Конечно, мужчины в бьюти-кампейнах не сразу были приняты аудиторией: в 2019 году представители NYX в России решили убрать бьюти-блогера Уэсли Бенджамина Картера с рекламного постера, что вызвало волну критики в социальных сетях. Ситуацию российский офис никак не прокомментировал.

К 2020 году мужской макияж нормализовали окончательно, а за инди-марками, которые первыми начали транслировать инклюзивную красоту, подтянулись бренды старой школы. Так дом Chanel релизнул коллекцию Boy de Chanel, куда вошел полный набор средств для ежедневного мейкапа: тональный флюид, консилер и карандаш для глаз.