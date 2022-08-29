Xэлли Бeppи: как звезда выглядела 36 лет назад

Прежде чем стать оскароносной голливудской актрисой и обзавестись именной звездой на Аллее славы, Хэлли Берри пробовала свои силы в разных областях. Еще в школе она стала редактором школьной газеты, а также президентом класса и капитаном группы поддержки местной команды. Ну а в 80-х пробовала себя в амплуа модели и участвовала в конкурсах красоты. Кстати, далеко не безуспешно.

Фото: Super.ru Super.ru

На ее счету победа в Miss Teen All-American в 1985-м и титул «Мисс Огайо США» в 86-м. После начались состязания посерьезнее. В том же 1986 году Хэлли вышла на сцену главного конкурса красоты Америки и стала Первой вице-мисс США, уступив только Кристи Фихтнер из штата Техас. После такого успеха будущая женщина-кошка, претендуя на звание самой красивой, отправилась покорять мир.

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