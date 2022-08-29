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1 час назад

Xэлли Бeppи на кoнкурce «Mиcc миpa»: как звезда выглядела 36 лет назад

Super.ru

Прежде чем стать оскароносной голливудской актрисой и обзавестись именной звездой на Аллее славы, Хэлли Берри пробовала свои силы в разных областях. Еще в школе она стала редактором школьной газеты, а также президентом класса и капитаном группы поддержки местной команды. Ну а в 80-х пробовала себя в амплуа модели и участвовала в конкурсах красоты. Кстати, далеко не безуспешно.

Xэлли Бeppи: как звезда выглядела 36 лет назад
Фото: Super.ruSuper.ru

На ее счету победа в Miss Teen All-American в 1985-м и титул «Мисс Огайо США» в 86-м. После начались состязания посерьезнее. В том же 1986 году Хэлли вышла на сцену главного конкурса красоты Америки и стала Первой вице-мисс США, уступив только Кристи Фихтнер из штата Техас. После такого успеха будущая женщина-кошка, претендуя на звание самой красивой, отправилась покорять мир.

Super.ru

Она заняла 6-е место и вошла в историю как первая афроамериканка из США на конкурсе «Мисс мира». В конце 80-х титулованная красавица едет в Иллинойс, чтобы продолжить модельную карьеру и начать актерскую. Тут-то все и закрутилось-завертелось. Традиционно начав с небольших ролей, Хэлли шаг за шагом приближалась к званию самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда, которое ей не раз присуждали.

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