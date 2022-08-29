Врач перечислил способы борьбы с морщинами

Американский кардиохирург из Турции Мехмет Оз перечислил способы борьбы с морщинами. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

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По словам доктора, предотвратить появление морщин можно с помощью увлажняющего крема. «Качественный увлажняющий крем — это "основа" хорошего внешнего вида в любом возрасте», — заявил врач и добавил, что продукт должен обладать текстурой легкого лосьона. Кроме того, Оз порекомендовал обращать внимание не на стоимость крема, а на наличие в его составе SPF — от 15 до 30.