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1 час назад

Врач перечислил способы борьбы с морщинами

Lenta.ru

Американский кардиохирург из Турции Мехмет Оз перечислил способы борьбы с морщинами. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Врач перечислил способы борьбы с морщинами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, предотвратить появление морщин можно с помощью увлажняющего крема. «Качественный увлажняющий крем — это "основа" хорошего внешнего вида в любом возрасте», — заявил врач и добавил, что продукт должен обладать текстурой легкого лосьона. Кроме того, Оз порекомендовал обращать внимание не на стоимость крема, а на наличие в его составе SPF — от 15 до 30.

Помимо этого эксперт отметил, что для борьбы с признаками старения необходимо включить в уход средства на основе ретинола, которые следует применять один-два раза в неделю. При этом собеседник издания предупредил, что их частое использование и нанесение утром перед выходом на улицу может привести к раздражению кожи и снизить ее эластичность.

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