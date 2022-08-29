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52 минуты назад

Блогерша показала простой способ завить волосы на неделю без плойки

Lenta.ru

Блогерша Кристен из Сан-Франциско показала простой способ завить волосы на неделю без плойки. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Блогерша показала простой способ завить волосы на неделю без плойки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом hauskris, чей блог насчитывает 154 тысячи подписчиков, рассказала, что раньше ее укладка держалась лишь в течение нескольких часов.

«Теперь я буквально завиваю волосы один раз в неделю и не использую для этого горячие инструменты»,

— заявила американка в начале видео.

Кристен объяснила, что для создания кудрей можно использовать заколку-крабик.

«Вам просто нужна прочная заколка, которая будет оставаться в ваших волосах всю ночь»,

— отметила девушка.

Так, после мытья головы девушка опустила голову вниз, подобрала влажные волосы с помощью аксессуара и закрепила их на макушке. При этом она обратила внимание зрителей на то, что локоны не должны спадать в конский хвост, поскольку это может повлиять на стойкость укладки.

«Итак, все мои волосы на макушке. Теперь я заворачиваю их в пучок и оставляю концы снаружи»,

— пояснила блогерша.

В заключение Кристен рассказала, что спит с такой конструкцией на голове на шелковой наволочке, а на утро распускает волосы и расчесывает их два раза.

Подписчики оценили лайфхак девушки в комментариях под видео.

«Это лучший лайфхак!», «Раньше делала так постоянно. И это, правда, работает. К тому же из-за этого мои волосы росли намного быстрее»,

— высказывались они.

Красота,
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