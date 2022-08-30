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1 час назад

Модель Симона Куст снялась обнаженной

Super.ru

Пикантный сегодня день, что уж там — богатый на откровенные выходы. Сначала горячий итальянец фронтмен Maneskin Дамиан Давид заворожил нас своим «голым» выступлением на премии MTV. Теперь российская модель и лицо Saint Laurent и Paco Rabanne Симона Куст туда же. Правда, модель в своем Инстаграме (запрещен в РФ) пошла еще дальше и предстала на фото совсем обнаженной.

Модель Симона Куст снялась обнаженной
Фото: Super.ruSuper.ru

Ну ладно-ладно, самое интересное девушка все же скрыла — то ли кондитерским кремом, то ли косметическим. Скорее, первый вариант, потому как под фото Симона написала лаконичное snacksy, что значит «закуска». Ну прямо-таки арт-съемка! В конце концов, Ксения Петлюра (настоящие имя и фамилия модели) — дочь российского режиссера и художника Александра Петлюры. Все детство Симоны прошло в богемных кругах и бесконечных путешествиях, и уже лет в 5, задувая свечи на именинном торте, маленькая Ксюша кричала: «Хочу быть голливудской актрисой!»

Модель и сама признает, что такое яркое детство сильно повлияло на формирование ее художественного вкуса и взглядов. Мы тоже заметили, ага. Пока тем не менее Симона предпочитает называть ее исключительно моделью и неспешно пробует себя в керамике, живописи, фотографии, а также снимает короткометражные фильмы. Оцените и вы смелую творческую работу Симоны.

Красота,Александр Петлюра,
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