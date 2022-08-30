Модель Симона Куст снялась обнаженной

Пикантный сегодня день, что уж там — богатый на откровенные выходы. Сначала горячий итальянец фронтмен Maneskin Дамиан Давид заворожил нас своим «голым» выступлением на премии MTV. Теперь российская модель и лицо Saint Laurent и Paco Rabanne Симона Куст туда же. Правда, модель в своем Инстаграме (запрещен в РФ) пошла еще дальше и предстала на фото совсем обнаженной.

Фото: Super.ru Super.ru

Ну ладно-ладно, самое интересное девушка все же скрыла — то ли кондитерским кремом, то ли косметическим. Скорее, первый вариант, потому как под фото Симона написала лаконичное snacksy, что значит «закуска». Ну прямо-таки арт-съемка! В конце концов, Ксения Петлюра (настоящие имя и фамилия модели) — дочь российского режиссера и художника Александра Петлюры. Все детство Симоны прошло в богемных кругах и бесконечных путешествиях, и уже лет в 5, задувая свечи на именинном торте, маленькая Ксюша кричала: «Хочу быть голливудской актрисой!»