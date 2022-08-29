Тату-мастера раскрыли ненавистные заказы от клиентов

Профессиональные татуировщики раскрыли ненавистные для любого мастера заказы клиентов. Их высказывания публикует издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Основатель тату-студии Том Бульман заявил журналистам, что ни один из его коллег никогда не согласится наносить на кожу любые рисунки с расистской тематикой. «Особенно свастику, которую просят набить достаточно часто», — уточнил мужчина.

Владелец студии из Нью-Йорка Брэдли Силвер, в свою очередь, рассказал, что ответил отказом на просьбу одного из клиентов, который захотел нанести изображение звезды в области ануса.

«Я сказал, что сделаю это только за пять тысяч долларов, поэтому мужчина ушел с сеанса»,

— уточнил он.

В то же время татуировщица Кэт, работающая в Нью-Джерси, старается отговаривать посетителей, желающих расположить на коже имя возлюбленного.

«Один раз пара рассталась прямо во время нанесения тату. С тех пор я ненавижу наносить на какую-либо часть тела имена людей»,