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28 минут назад

Татуировщики раскрыли ненавистные для мастеров заказы клиентов

Lenta.ru

Профессиональные татуировщики раскрыли ненавистные для любого мастера заказы клиентов. Их высказывания публикует издание The Sun.

Тату-мастера раскрыли ненавистные заказы от клиентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Основатель тату-студии Том Бульман заявил журналистам, что ни один из его коллег никогда не согласится наносить на кожу любые рисунки с расистской тематикой. «Особенно свастику, которую просят набить достаточно часто», — уточнил мужчина.

Владелец студии из Нью-Йорка Брэдли Силвер, в свою очередь, рассказал, что ответил отказом на просьбу одного из клиентов, который захотел нанести изображение звезды в области ануса.

«Я сказал, что сделаю это только за пять тысяч долларов, поэтому мужчина ушел с сеанса»,

— уточнил он.

В то же время татуировщица Кэт, работающая в Нью-Джерси, старается отговаривать посетителей, желающих расположить на коже имя возлюбленного.

«Один раз пара рассталась прямо во время нанесения тату. С тех пор я ненавижу наносить на какую-либо часть тела имена людей»,

— пояснила в заключение героиня материала.

Красота,
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