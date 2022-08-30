Лежание на траве и медитация: как живет Кейт Мосс сегодня

Мы помним Кейт Мосс как одну из главных моделей 1990-х с бурной молодостью: запрещенными веществами, постоянными вечеринками и ненормированным графиком. Сейчас же Мосс кардинально изменилась и говорит, что сконцентрирована на заботе о себе, питается только здоровой едой, далека от вредных привычек и даже ввела в свою рутину несколько любопытных ритуалов.
Например, по возвращении домой Мосс любит полежать во дворе на лужайке. Просто растягивается на траве, включает спокойную музыку, думает и таким вот образом «приходит в себя и подзаряжается». Это не единственный пример единения фэшн-звезды с природой. Плавает она только в открытой воде — никаких искусственных водоемов и бассейнов!
Кроме того, Кейт практикует трансцендентальную медитацию и занимается с гомеопатом Викторией Янг. Ее модель вообще называет своим «духовным наставником». Неожиданно, учитывая прошлое Мосс? А вы покажите нам хоть одну знаменитость, которая с возрастом стала менее осознанной.