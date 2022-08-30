Певица Сиара выпустит косметику с витамином C

Певица Сиара анонсировала выход собственной линии косметики под брендом OAM Skin. Об этом сообщает WWD.
В линию войдут средства, обогащенные витамином C.
«Вы спрашивали... И вот оно. Встречайте мой секретный соус. Годы работы»,
— написала певица в своем посте в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) с объявлением о запуске бренда. Сообщение проиллюстрировано фото Сиары без макияжа.
В линию вошли дерматологически протестированные продукты с комплексом Tri-C Pro-Peptide, который назван «удивительно эффективным, но в то же время мягким».
В продажу с 15 сентября поступят увлажняющее очищающее средство с витамином C, а также обогащенные тем же ингредиентом салфетки, сыворотка, средство для кожи под глазами и увлажняющий крем. Все продукты призваны придавать сияние коже.
Как заявила певица, средства универсальны.
«Я сделала их для женщин всех оттенков кожи и всех типов кожи, которые выполняют миссию быть лучше, подниматься на уровень выше, с уверенностью идти к тому, что они заслуживают, быть такими женщинами, какими предназначено судьбой»,
— заявила Сиара.
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